Фицо собирается обсудить с фон дер Ляйен компенсацию за помощь Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении обсудить с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос о финансовой компенсации за военную технику, переданную Украине.

Об этом Фицо сказал после саммита ЕС и стран Западных Балкан в Тивате, цитирует Aktuality, сообщает Цензор.НЕТ.

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Фицо добивается компенсации за помощь Украине

"Это проблема острого дефицита финансовых ресурсов, поскольку ресурсы, которые должны были быть использованы для возмещения чего-то, были напрямую направлены для Украины", - заявил глава словацкого правительства.

Он также сообщил о намерении поднять этот вопрос на предстоящем саммите ЕС, а также обсудить тему поставок вооружений Украине в формате стран Вышеградской группы.

По мнению Фицо, привлечение руководства Еврокомиссии к такому формату позволит эффективнее решать ряд общих вопросов.

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Фицо вновь призвал к диалогу с Путиным

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что инциденты с залетами беспилотников на территорию стран ЕС могут "спровоцировать Третью мировую войну" и в очередной раз призвал к диалогу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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