Фицо собирается обсудить с фон дер Ляйен компенсацию за помощь Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении обсудить с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос о финансовой компенсации за военную технику, переданную Украине.
Об этом Фицо сказал после саммита ЕС и стран Западных Балкан в Тивате, цитирует Aktuality, сообщает Цензор.НЕТ.
Фицо добивается компенсации за помощь Украине
"Это проблема острого дефицита финансовых ресурсов, поскольку ресурсы, которые должны были быть использованы для возмещения чего-то, были напрямую направлены для Украины", - заявил глава словацкого правительства.
Он также сообщил о намерении поднять этот вопрос на предстоящем саммите ЕС, а также обсудить тему поставок вооружений Украине в формате стран Вышеградской группы.
По мнению Фицо, привлечение руководства Еврокомиссии к такому формату позволит эффективнее решать ряд общих вопросов.
Фицо вновь призвал к диалогу с Путиным
Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что инциденты с залетами беспилотников на территорию стран ЕС могут "спровоцировать Третью мировую войну" и в очередной раз призвал к диалогу с диктатором РФ Владимиром Путиным.
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бо тут по різному буває...
Таким типам, як ЗЄ, Фіцо, Орбан треба спочатку бити табло, потім перевіряти, а вже, якщо все норм, щось давати.
і ослікам передих і лиса бидлота лисів нагодує...
от хто не причьом, це осліки...
ще секунда і він мапу висуне про напрямки українских ударів,
"якби ми на Україну не напали"