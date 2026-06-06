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Новости Помощь Украине от Словакии
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Фицо собирается обсудить с фон дер Ляйен компенсацию за помощь Украине

Компенсация за оружие для Украины: Фицо готовит переговоры с фон дер Ляйен

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении обсудить с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос о финансовой компенсации за военную технику, переданную Украине.

Об этом Фицо сказал после саммита ЕС и стран Западных Балкан в Тивате, цитирует Aktuality, сообщает Цензор.НЕТ.

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Фицо добивается компенсации за помощь Украине 

"Это проблема острого дефицита финансовых ресурсов, поскольку ресурсы, которые должны были быть использованы для возмещения чего-то, были напрямую направлены для Украины", - заявил глава словацкого правительства.

Он также сообщил о намерении поднять этот вопрос на предстоящем саммите ЕС, а также обсудить тему поставок вооружений Украине в формате стран Вышеградской группы.

По мнению Фицо, привлечение руководства Еврокомиссии к такому формату позволит эффективнее решать ряд общих вопросов.

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Фицо вновь призвал к диалогу с Путиным

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что инциденты с залетами беспилотников на территорию стран ЕС могут "спровоцировать Третью мировую войну" и в очередной раз призвал к диалогу с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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Автор: 

Еврокомиссия (1645) компенсации (493) помощь (8346) Словакия (1160) Фицо Роберт (332)
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Топ комментарии
+16
Ну Єврокомісії не завадило б спочатку провести аудит використання коштів урядом Фіцо. І допомогу Україні теж перевірити.

Таким типам, як ЗЄ, Фіцо, Орбан треба спочатку бити табло, потім перевіряти, а вже, якщо все норм, щось давати.
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06.06.2026 02:20 Ответить
+13
З якого часу за допомогу вимагають коменсацію? Діяльність цього жебрака нагадує Паніковського із "Золотого теленка"
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06.06.2026 01:34 Ответить
+10
Гнида.
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06.06.2026 01:56 Ответить
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З якого часу за допомогу вимагають коменсацію? Діяльність цього жебрака нагадує Паніковського із "Золотого теленка"
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06.06.2026 01:34 Ответить
Сам на підсосі у Москви, а хоче хоча б частково компенсувати Європі витрати. Не думаю що у цього словацького цигана є щось цінне, крім парних органів. Хіба що пояс шахіда і до пуйла, на останню вечерю.
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06.06.2026 01:49 Ответить
Гнида.
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06.06.2026 01:56 Ответить
з орбаном порадився?
бо тут по різному буває...
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06.06.2026 02:00 Ответить
фу як не по інтернетному, але в саму ту тютельку
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06.06.2026 02:08 Ответить
жадібні вори, що фіца, що орбан і рижий їх атаман.
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06.06.2026 02:19 Ответить
Ну Єврокомісії не завадило б спочатку провести аудит використання коштів урядом Фіцо. І допомогу Україні теж перевірити.

Таким типам, як ЗЄ, Фіцо, Орбан треба спочатку бити табло, потім перевіряти, а вже, якщо все норм, щось давати.
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06.06.2026 02:20 Ответить
кацапи щє не додумалися щє на лисих прикацаплених доубасянцах своїх урків в штурми возити?
і ослікам передих і лиса бидлота лисів нагодує...
от хто не причьом, це осліки...
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06.06.2026 03:23 Ответить
Урсула постав його на місце. Чи яєць не хватає?
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06.06.2026 04:08 Ответить
Кругле яйцо ще при владі?
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06.06.2026 04:14 Ответить
Ох і харя!
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06.06.2026 05:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RCxcDYzWBf0&list=RDRCxcDYzWBf0&start_radio=1
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06.06.2026 06:15 Ответить
там і далі без перемикалова...
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06.06.2026 06:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UhzsWzhz7Bc&list=RDRCxcDYzWBf0&index=4
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06.06.2026 06:30 Ответить
У сусіда "хата горить", а Фіцо "воду продає" - та ще й з "громадського колодязя"...
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06.06.2026 06:36 Ответить
Кратка характерістика Фіцо - хитрий 3,14дорас відразу у двох смоктати намагаєтся і ще на Сі поглядує.
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06.06.2026 06:48 Ответить
бацька 2 але без картоплі.
ще секунда і він мапу висуне про напрямки українских ударів,
"якби ми на Україну не напали"
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06.06.2026 06:58 Ответить
От ублюдок!... 🤢
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06.06.2026 08:33 Ответить
А ти мразота недобита хоч щось Україні давало?
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06.06.2026 09:07 Ответить
Крім грошей цих гнид європейських ще щось цікавить? А як же захист демократії?
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06.06.2026 09:34 Ответить
 
 