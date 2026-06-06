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Новини Допомога Україні від Словаччини
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Фіцо збирається обговорити з фон дер Ляєн компенсацію за допомогу Україні

Компенсація за зброю для України: Фіцо готує переговори з фон дер Ляєн

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір обговорити з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн питання фінансової компенсації за військову техніку, передану Україні.

Про це Фіцо сказав після саміту ЄС та країн Західних Балкан у Тиваті, цитує Aktuality, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Фіцо прагне компенсації за допомогу Україні 

"Це проблема гострого дефіциту фінансових ресурсів, оскільки ресурси, які мали бути використані для відшкодування чогось, були напряму спрямовані для України", - заявив глава словацького уряду.

Він також повідомив про намір порушити це питання на майбутньому саміті ЄС, а також обговорити тему постачання озброєнь Україні у форматі країн Вишеградської групи.

На думку Фіцо залучення керівництва Єврокомісії до такого формату дозволить ефективніше вирішувати низку спільних питань.

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Фіцо знову закликав до діалогу з Путіним

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що інциденти з зальотами безпілотників на території країн ЄС можуть "спровокувати Третю світову війну" й укотре закликав до діалогу з диктатором РФ Володимиром Путіним.

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Автор: 

Єврокомісія (2447) компенсації (784) допомога (9189) Словаччина (1329) Фіцо Роберт (364)
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З якого часу за допомогу вимагають коменсацію? Діяльність цього жебрака нагадує Паніковського із "Золотого теленка"
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06.06.2026 01:34 Відповісти
Сам на підсосі у Москви, а хоче хоча б частково компенсувати Європі витрати. Не думаю що у цього словацького цигана є щось цінне, крім парних органів. Хіба що пояс шахіда і до пуйла, на останню вечерю.
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06.06.2026 01:49 Відповісти
Гнида.
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06.06.2026 01:56 Відповісти
з орбаном порадився?
бо тут по різному буває...
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06.06.2026 02:00 Відповісти
У Фон Дер Ляєн він може тільки пізду відлизати, а не компенацію
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06.06.2026 02:03 Відповісти
фу як не по інтернетному, але в саму ту тютельку
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06.06.2026 02:08 Відповісти
жадібні вори, що фіца, що орбан і рижий їх атаман.
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06.06.2026 02:19 Відповісти
Ну Єврокомісії не завадило б спочатку провести аудит використання коштів урядом Фіцо. І допомогу Україні теж перевірити.

Таким типам, як ЗЄ, Фіцо, Орбан треба спочатку бити табло, потім перевіряти, а вже, якщо все норм, щось давати.
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06.06.2026 02:20 Відповісти
 
 