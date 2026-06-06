Фіцо збирається обговорити з фон дер Ляєн компенсацію за допомогу Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір обговорити з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн питання фінансової компенсації за військову техніку, передану Україні.

Про це Фіцо сказав після саміту ЄС та країн Західних Балкан у Тиваті, цитує Aktuality, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Фіцо прагне компенсації за допомогу Україні

"Це проблема гострого дефіциту фінансових ресурсів, оскільки ресурси, які мали бути використані для відшкодування чогось, були напряму спрямовані для України", - заявив глава словацького уряду.

Він також повідомив про намір порушити це питання на майбутньому саміті ЄС, а також обговорити тему постачання озброєнь Україні у форматі країн Вишеградської групи.

На думку Фіцо залучення керівництва Єврокомісії до такого формату дозволить ефективніше вирішувати низку спільних питань.

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Фіцо знову закликав до діалогу з Путіним

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що інциденти з зальотами безпілотників на території країн ЄС можуть "спровокувати Третю світову війну" й укотре закликав до діалогу з диктатором РФ Володимиром Путіним.

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