Фіцо збирається обговорити з фон дер Ляєн компенсацію за допомогу Україні
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір обговорити з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн питання фінансової компенсації за військову техніку, передану Україні.
Про це Фіцо сказав після саміту ЄС та країн Західних Балкан у Тиваті, цитує Aktuality, повідомляє Цензор.НЕТ.
Фіцо прагне компенсації за допомогу Україні
"Це проблема гострого дефіциту фінансових ресурсів, оскільки ресурси, які мали бути використані для відшкодування чогось, були напряму спрямовані для України", - заявив глава словацького уряду.
Він також повідомив про намір порушити це питання на майбутньому саміті ЄС, а також обговорити тему постачання озброєнь Україні у форматі країн Вишеградської групи.
На думку Фіцо залучення керівництва Єврокомісії до такого формату дозволить ефективніше вирішувати низку спільних питань.
Фіцо знову закликав до діалогу з Путіним
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що інциденти з зальотами безпілотників на території країн ЄС можуть "спровокувати Третю світову війну" й укотре закликав до діалогу з диктатором РФ Володимиром Путіним.
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Таким типам, як ЗЄ, Фіцо, Орбан треба спочатку бити табло, потім перевіряти, а вже, якщо все норм, щось давати.