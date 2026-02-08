Передача Словаччиною Україні МіГ-29 була помилкою, - Пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає помилкою рішення попереднього уряду передати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Передача МіГ-29 була помилкою

Пеллегріні наголосив, що здатність забезпечити захист свого повітряного простору є проявом суверенітету кожної країни. Саме тому, як прем'єр-міністр він видав наказ тримати тодішні словацькі винищувачі МіГ-29 у бойовій готовності, доки нові американські літаки F-16 не візьмуть на себе їхню роль.

"До сьогодні вважаю помилкою те, що Словаччина позбулася своїх МіГів, для яких на той час не мала жодної заміни. Жодна інша країна не вчинила так, щоб після передачі власного озброєння стала покладатися виключно на допомогу своїх сусідів", – додав Пеллегріні.

Винищувачі МіГ-29 - не купа брухту

Він відкинув твердження попередньої урядової коаліції, що винищувачі МіГ-29 були лише купою брухту.

"Якби це було так, жоден з них не зміг би долетіти зі Словаччини до України. Ще як прем'єр-міністр я мав можливість особисто випробувати політ безпосередньо на МіГ-29, і літак був здатний виконувати всі свої завдання", – розповів Пеллегріні.

Крім того, він наголосив, що як президент Словацької Республіки він не братиме участі в політичних чи кримінальних суперечках, які останніми днями виникли навколо дарування винищувачів.

"Однак люди в Словаччині мають право знати, чи мав тодішній уряд Гегера, який правив без довіри парламенту, право передавати наші МіГи Україні", – додав він.

Що передувало?