Передача Словаччиною Україні МіГ-29 була помилкою, - Пеллегріні
Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає помилкою рішення попереднього уряду передати Україні винищувачі МіГ-29.
Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
Передача МіГ-29 була помилкою
Пеллегріні наголосив, що здатність забезпечити захист свого повітряного простору є проявом суверенітету кожної країни. Саме тому, як прем'єр-міністр він видав наказ тримати тодішні словацькі винищувачі МіГ-29 у бойовій готовності, доки нові американські літаки F-16 не візьмуть на себе їхню роль.
"До сьогодні вважаю помилкою те, що Словаччина позбулася своїх МіГів, для яких на той час не мала жодної заміни. Жодна інша країна не вчинила так, щоб після передачі власного озброєння стала покладатися виключно на допомогу своїх сусідів", – додав Пеллегріні.
Винищувачі МіГ-29 - не купа брухту
Він відкинув твердження попередньої урядової коаліції, що винищувачі МіГ-29 були лише купою брухту.
"Якби це було так, жоден з них не зміг би долетіти зі Словаччини до України. Ще як прем'єр-міністр я мав можливість особисто випробувати політ безпосередньо на МіГ-29, і літак був здатний виконувати всі свої завдання", – розповів Пеллегріні.
Крім того, він наголосив, що як президент Словацької Республіки він не братиме участі в політичних чи кримінальних суперечках, які останніми днями виникли навколо дарування винищувачів.
"Однак люди в Словаччині мають право знати, чи мав тодішній уряд Гегера, який правив без довіри парламенту, право передавати наші МіГи Україні", – додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, у березні 2023 року тодішній словацький уряд Едуарда Гегера ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29 та компоненти системи протиповітряної оборони "Куб". Передача офіційно завершилась у квітні.
- У 2024 році стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".
- Словацька поліція здійснила спробу затримати колишнього міністра оборони Ярослава Надя та кількох інших посадовців у межах розслідування передання Україні військового обладнання.
Угорщина і Словаки це вічно немічні і бомжуваті карлики. Без корисних копалин, без доступу до моря. Вічно побираючись кожної копійчини. Саме тому вони і сидять на кую у куйла. Та було, так є і так буде. Нічого с цим не поробиш.
Ну, ще є "котлєбовци" - "Народна партія наша Словакія". Ці взагалі такі неонацисти, що AfD курять в сторонкє. Так що Словакія взагалі така собі політична тупікова гілка у Європі, на відміну від Угорщини, яка має шанси щось змінювати. Так що адекватного населення у Словаччині приблизно 15%, як у нас у 2019 році. Це класичне співвідношення адекватних виборців до кількості довбойобів і ідіотів.
В Миколи дуже сміливі, воювали за всі імперії, втратили 10 млн. населення і тепер досі окремі євроґєї не хочуть нам допомагати бо їм соромно перед русньою за злочини нацизму. А перед Микола ми не соромно, ні разу 🤷
Яким перекладачем користувалися?
Особисто випробував МІГ-29 на здатність виконувати всі свої завдання...?
Погодьтеся, для Пеллегріні - економіста за освітою це феноменально-унікальне досягнення. Я б не здивувався, якби це виявилося черговим досягненням Донні. До речі, де і коли цього "авіаційного експерта" покусав Трампут?
Проміняти 13 старих ще советскіх мігів на 900 млн виглядає непогано. ***** як 30 нових російських мігів, но навіть ці нові непотріб, коли навколо стільки можливостей.
Щось ********* пане президенте