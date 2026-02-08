Передача Словаччиною Україні МіГ-29 була помилкою, - Пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає помилкою рішення попереднього уряду передати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

Передача МіГ-29 була помилкою

Пеллегріні наголосив, що здатність забезпечити захист свого повітряного простору є проявом суверенітету кожної країни. Саме тому, як прем'єр-міністр він видав наказ тримати тодішні словацькі винищувачі МіГ-29 у бойовій готовності, доки нові американські літаки F-16 не візьмуть на себе їхню роль.

"До сьогодні вважаю помилкою те, що Словаччина позбулася своїх МіГів, для яких на той час не мала жодної заміни. Жодна інша країна не вчинила так, щоб після передачі власного озброєння стала покладатися виключно на допомогу своїх сусідів", – додав Пеллегріні.

Винищувачі МіГ-29 - не купа брухту

Він відкинув твердження попередньої урядової коаліції, що винищувачі МіГ-29 були лише купою брухту.

"Якби це було так, жоден з них не зміг би долетіти зі Словаччини до України. Ще як прем'єр-міністр я мав можливість особисто випробувати політ безпосередньо на МіГ-29, і літак був здатний виконувати всі свої завдання", – розповів Пеллегріні.

Крім того, він наголосив, що як президент Словацької Республіки він не братиме участі в політичних чи кримінальних суперечках, які останніми днями виникли навколо дарування винищувачів.

"Однак люди в Словаччині мають право знати, чи мав тодішній уряд Гегера, який правив без довіри парламенту, право передавати наші МіГи Україні", – додав він.

Пеллегріні про МіГ-29

Що передувало?

  • Нагадаємо, у березні 2023 року тодішній словацький уряд Едуарда Гегера ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29 та компоненти системи протиповітряної оборони "Куб". Передача офіційно завершилась у квітні.
  • У 2024 році стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".
  • Словацька поліція здійснила спробу затримати колишнього міністра оборони Ярослава Надя та кількох інших посадовців у межах розслідування передання Україні військового обладнання.

+51
Іще одна гнида вилізла
08.02.2026 10:54 Відповісти
08.02.2026 10:54 Відповісти
+34
щоб ти здох кацапський холуй ! настане час і кожен *********** агент отримає по особистому дрону .
08.02.2026 10:54 Відповісти
08.02.2026 10:54 Відповісти
+20
Помилкою було транспортування нафти Орбану з лютого 2022, а в Словаччину після обрання Пеллегріні. Обоє на дотаціях ЄС, а варнякають як супердержави.
08.02.2026 11:21 Відповісти
08.02.2026 11:21 Відповісти
Іще одна гнида вилізла
08.02.2026 10:54 Відповісти
08.02.2026 10:54 Відповісти
Словаччина тупо управляється Ндрангетою, це не країна а мафіозний перевалочний пункт.
08.02.2026 12:21 Відповісти
08.02.2026 12:21 Відповісти
Потрібно запросити у Словаччини військову допомогу у вигляді військових підрозділів які будуть воювати на фронті. Щоб трохи прочистити мізки словацьким гандонам.
08.02.2026 12:33 Відповісти
08.02.2026 12:33 Відповісти
щоб ти здох кацапський холуй ! настане час і кожен *********** агент отримає по особистому дрону .
08.02.2026 10:54 Відповісти
08.02.2026 10:54 Відповісти
Як кацапи спритно розкладають своїх людей на ключові посади в ЄС! Скоро вони взагалі перестануть нам допомагати і зелені здадуть Україну кацапам!
08.02.2026 10:59 Відповісти
08.02.2026 10:59 Відповісти
Та ти що, здадуть як торбу с склотарою? А тебе прикрутять збоку, як довісок?
08.02.2026 11:21 Відповісти
08.02.2026 11:21 Відповісти
От якось треба буде напрягтися... щоб з боку не прикрутили.
08.02.2026 12:53 Відповісти
08.02.2026 12:53 Відповісти
Помилкою було транспортування нафти Орбану з лютого 2022, а в Словаччину після обрання Пеллегріні. Обоє на дотаціях ЄС, а варнякають як супердержави.
08.02.2026 11:21 Відповісти
08.02.2026 11:21 Відповісти
Можна було після чергового кацапського удару просто сказати, що ракета/дрон потрапила в нафтопровід і він не працює...
08.02.2026 11:52 Відповісти
08.02.2026 11:52 Відповісти
Ключові Франція, Німеччина і Британія.
Угорщина і Словаки це вічно немічні і бомжуваті карлики. Без корисних копалин, без доступу до моря. Вічно побираючись кожної копійчини. Саме тому вони і сидять на кую у куйла. Та було, так є і так буде. Нічого с цим не поробиш.
08.02.2026 13:35 Відповісти
08.02.2026 13:35 Відповісти
А яка для вас загроза, ви і так стоїте за спиною товариша (України).
08.02.2026 11:04 Відповісти
08.02.2026 11:04 Відповісти
Дурник той пеллергіні .
08.02.2026 11:05 Відповісти
08.02.2026 11:05 Відповісти
Стандартна заготовочка: "ВІНОВАТИ ПАПЕРЕДНІКІ"... так і до кайзєра Вільгельма дійде що воював з Імперією романових
08.02.2026 11:37 Відповісти
08.02.2026 11:37 Відповісти
Взагалі-то помилкою природи є сам цей касапський прихвостень.
08.02.2026 11:07 Відповісти
08.02.2026 11:07 Відповісти
Помилкою було те, що його папаша вчасно не струсив на простиню...
¯\_(ツ)_/¯
08.02.2026 15:27 Відповісти
08.02.2026 15:27 Відповісти
І таких ************** з кожними виборами буде вилазити все більше і більше. Х'уйло оговтався і відновлює свою армію агентів по всьому світу. Тому потрібно готуватись що всі домовленості і угоди з країнами Європи можуть бути скасовані. Так що всі ці гарантії безпеки, плани відбудови і процвітання а також мірні угоди це фількина грамота. Рубіо вже заявив що військова допомога Україні буде лише до тих пір поки Україна не підписала ''мірну угоду'.
08.02.2026 11:08 Відповісти
08.02.2026 11:08 Відповісти
Ви праві, Європа та Америка нас незабаром здадуть *****. Просто припинять допомогу та будуть спостерігати за повним нашим знищенням.
08.02.2026 11:11 Відповісти
08.02.2026 11:11 Відповісти
Навіть існування ЕС може бути скасовано!! Це ж ніяк не монолітна структура, та ще й з сотнями міні-партій на зарплаті у газпрому...
08.02.2026 12:20 Відповісти
08.02.2026 12:20 Відповісти
Дожилися, що якась срана путінська Словаччина, яку на карті навіть майже не видно, яка менша за нашу Київську область дозволяє собі таку зневагу та невдячність. Де наша дипломатія та відчуття гідності?
08.02.2026 11:09 Відповісти
08.02.2026 11:09 Відповісти
а то невідомо де - в далекому 2019 році!
08.02.2026 11:12 Відповісти
08.02.2026 11:12 Відповісти
Дякуйте Міндічам...
08.02.2026 16:18 Відповісти
08.02.2026 16:18 Відповісти
"Пізно всралась ваша хата...". "Помилкою" було, для словаків, вибір Пелегріні та Фіцо, у владу... Бо ці придурки "закривають очі" на те, що коли впаде Україна - кацапи стануть на їх кордоні... А ЯК САМЕ союзники по НАТО будуть захищать один одного - видно уже зараз...
08.02.2026 11:11 Відповісти
08.02.2026 11:11 Відповісти
Я б сказав не "коли", а "якщо"
08.02.2026 13:18 Відповісти
08.02.2026 13:18 Відповісти
а у словаків і вибору не було. У них весь політікум такий - або фіцо (партія "Курс - соціальна демократія") або пєлєгріні (партія "Голос - соціальна демократія", яка рідкололась від партії фіцо).
Ну, ще є "котлєбовци" - "Народна партія наша Словакія". Ці взагалі такі неонацисти, що AfD курять в сторонкє. Так що Словакія взагалі така собі політична тупікова гілка у Європі, на відміну від Угорщини, яка має шанси щось змінювати. Так що адекватного населення у Словаччині приблизно 15%, як у нас у 2019 році. Це класичне співвідношення адекватних виборців до кількості довбойобів і ідіотів.
08.02.2026 13:58 Відповісти
08.02.2026 13:58 Відповісти
Навіщо словакам взагалі зброя? Історія показує, що вони зразу лягають під фашистів, а під узких фашистів, взагалі залюбки.
08.02.2026 11:13 Відповісти
08.02.2026 11:13 Відповісти
У Словаччині не було армії. Французи мали найбільшу армію у світі. Хто з них більше мерзотники?
08.02.2026 11:30 Відповісти
08.02.2026 11:30 Відповісти
Словаки, звісно ж. Чи може хтось чув про словацький рух опору?🤷
08.02.2026 11:35 Відповісти
08.02.2026 11:35 Відповісти
Боягузливі педики які вирішили що за них повинні вмирати інші народи.
08.02.2026 11:43 Відповісти
08.02.2026 11:43 Відповісти
Зате вони "переможці" в ДСВ, постійні члени Радбезу ООН і мають ядерну зброю.
В Миколи дуже сміливі, воювали за всі імперії, втратили 10 млн. населення і тепер досі окремі євроґєї не хочуть нам допомагати бо їм соромно перед русньою за злочини нацизму. А перед Микола ми не соромно, ні разу 🤷
08.02.2026 11:49 Відповісти
08.02.2026 11:49 Відповісти
"...В Миколи дуже сміливі, воювали за всі імперії..."
"...А перед Микола ми не соромно, ні разу"

Яким перекладачем користувалися?
08.02.2026 16:23 Відповісти
08.02.2026 16:23 Відповісти
Т5
08.02.2026 17:36 Відповісти
08.02.2026 17:36 Відповісти
Ще один гарантун безпеки. ЕС та НАТО для оманського ішака
08.02.2026 11:16 Відповісти
08.02.2026 11:16 Відповісти
Словаки передали тому що Міг-29 були "купою брухту". Тепер кажуть що це було помилкою, тому що це не купа брухту. Це принцип усіх "друзів"?
08.02.2026 11:17 Відповісти
08.02.2026 11:17 Відповісти
"...як прем'єр-міністр я мав можливість особисто випробувати політ безпосередньо на МіГ-29, і літак був здатний виконувати всі свої завдання", - розповів Пеллегріні. Джерело: https://censor.net/ua/n3599493

Особисто випробував МІГ-29 на здатність виконувати всі свої завдання...?
Погодьтеся, для Пеллегріні - економіста за освітою це феноменально-унікальне досягнення. Я б не здивувався, якби це виявилося черговим досягненням Донні. До речі, де і коли цього "авіаційного експерта" покусав Трампут?
08.02.2026 14:54 Відповісти
08.02.2026 14:54 Відповісти
еще одно придурошное, демократия рожает популистов полудурков воистину в промышленных масштабах, потом приходит время норм типов разгребать это все, и снова приходят идиоты. Так и живём
08.02.2026 11:19 Відповісти
08.02.2026 11:19 Відповісти
Диктатура,хотя бы авторитарная таких ошибок не делает и оружие свое самое мощное за ничего не значащие гарантии га бумажках написанные не отдает. Да и войны, которые ведет в большинстве случаев выигрывает. Так что делайте выводы
08.02.2026 11:29 Відповісти
08.02.2026 11:29 Відповісти
нужна золотая середина, не нужно кидаться в черное или белое
08.02.2026 11:59 Відповісти
08.02.2026 11:59 Відповісти
Пізно всрався, літаки вже в нас, дяка за це Словакам. Те що він вирішив здобути політичних балів, те ж не факт, як би потім, не прийшлося задню вмикати.
08.02.2026 11:26 Відповісти
08.02.2026 11:26 Відповісти
Так він вже задньоприводний.
08.02.2026 12:12 Відповісти
08.02.2026 12:12 Відповісти
Не панікуй бо получиш уй
08.02.2026 11:29 Відповісти
08.02.2026 11:29 Відповісти
Чергова кацапська сосалка прокукрікала. Скільки ж цієї швалі скуплено по Європі рєпоєдами.
08.02.2026 11:32 Відповісти
08.02.2026 11:32 Відповісти
Словаччина отримала значну фінансову та військову компенсацію за передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29 та системи ППО «Куб» у 2023 році. Загальна сума компенсацій від союзників склала близько 900 млн доларів (або євро в різних оцінках), включаючи фінансову допомогу та нове озброєння від США.

Проміняти 13 старих ще советскіх мігів на 900 млн виглядає непогано. ***** як 30 нових російських мігів, но навіть ці нові непотріб, коли навколо стільки можливостей.
Щось ********* пане президенте
08.02.2026 11:49 Відповісти
08.02.2026 11:49 Відповісти
Це чоловік Фіцо? Чи дружина?
08.02.2026 12:11 Відповісти
08.02.2026 12:11 Відповісти
Родітєль номєр 3
08.02.2026 12:24 Відповісти
08.02.2026 12:24 Відповісти
Хоче самокат, півник 😁
08.02.2026 12:11 Відповісти
08.02.2026 12:11 Відповісти
Потвора пропутінська
08.02.2026 12:36 Відповісти
08.02.2026 12:36 Відповісти
вы при власти - вот ошибка
08.02.2026 12:46 Відповісти
08.02.2026 12:46 Відповісти
Маде ін раша
08.02.2026 13:16 Відповісти
08.02.2026 13:16 Відповісти
Там самі словаки накидали йому в коментарях.
08.02.2026 13:35 Відповісти
08.02.2026 13:35 Відповісти
Тоді завдяки цим літакам ми активно захищали небо ! Велика подяка Словацькому народу !
08.02.2026 14:04 Відповісти
08.02.2026 14:04 Відповісти
Що можна додати - історія повторюється. Словаки та мадьяри разом з німецькими нацистами воювали на східному фронті Тільки союзник в них наразі інший.
08.02.2026 14:32 Відповісти
08.02.2026 14:32 Відповісти
Помилка - це сам Піллігріні.
08.02.2026 17:11 Відповісти
08.02.2026 17:11 Відповісти
 
 