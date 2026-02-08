Передача Словакией Украине МиГ-29 была ошибкой, - Пеллегрини

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает ошибкой решение предыдущего правительства передать Украине истребители МиГ-29.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Передача МиГ-29 была ошибкой

Пеллегрини подчеркнул, что способность обеспечить защиту своего воздушного пространства является проявлением суверенитета каждой страны. Именно поэтому, как премьер-министр, он отдал приказ держать тогдашние словацкие истребители МиГ-29 в боевой готовности, пока новые американские самолеты F-16 не возьмут на себя их роль.

"До сих пор считаю ошибкой то, что Словакия лишилась своих МиГов, для которых на тот момент не имела никакой замены. Ни одна другая страна не поступила так, чтобы после передачи собственного вооружения стала полагаться исключительно на помощь своих соседей", – добавил Пеллегрини.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский пилот МиГ-29 авиаударом уничтожил мост под Покровском. ВИДЕО

Истребители МиГ-29 – не куча металлолома

Он отверг утверждение предыдущей правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь кучей металлолома.

"Если бы это было так, ни один из них не смог бы долететь из Словакии в Украину. Еще как премьер-министр я имел возможность лично испытать полет непосредственно на МиГ-29, и самолет был способен выполнять все свои задачи", - рассказал Пеллегрини.

Кроме того, он подчеркнул, что как президент Словацкой Республики он не будет участвовать в политических или уголовных спорах, которые в последние дни возникли вокруг дарения истребителей.

Читайте: Польша готова передать Украине четыре МиГ-29. Всего ожидается около 10, - посол Боднар

"Однако люди в Словакии имеют право знать, имело ли тогдашнее правительство Гегера, которое правяло без доверия парламента, право передавать наши МиГи Украине", – добавил он.

Що передувало?

Что предшествовало?