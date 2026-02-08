Передача Словакией Украине МиГ-29 была ошибкой, - Пеллегрини
Президент Словакии Петер Пеллегрини считает ошибкой решение предыдущего правительства передать Украине истребители МиГ-29.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Передача МиГ-29 была ошибкой
Пеллегрини подчеркнул, что способность обеспечить защиту своего воздушного пространства является проявлением суверенитета каждой страны. Именно поэтому, как премьер-министр, он отдал приказ держать тогдашние словацкие истребители МиГ-29 в боевой готовности, пока новые американские самолеты F-16 не возьмут на себя их роль.
"До сих пор считаю ошибкой то, что Словакия лишилась своих МиГов, для которых на тот момент не имела никакой замены. Ни одна другая страна не поступила так, чтобы после передачи собственного вооружения стала полагаться исключительно на помощь своих соседей", – добавил Пеллегрини.
Истребители МиГ-29 – не куча металлолома
Он отверг утверждение предыдущей правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь кучей металлолома.
"Если бы это было так, ни один из них не смог бы долететь из Словакии в Украину. Еще как премьер-министр я имел возможность лично испытать полет непосредственно на МиГ-29, и самолет был способен выполнять все свои задачи", - рассказал Пеллегрини.
Кроме того, он подчеркнул, что как президент Словацкой Республики он не будет участвовать в политических или уголовных спорах, которые в последние дни возникли вокруг дарения истребителей.
"Однако люди в Словакии имеют право знать, имело ли тогдашнее правительство Гегера, которое правяло без доверия парламента, право передавать наши МиГи Украине", – добавил он.
Що передувало?
Что предшествовало?
- Напомним, в марте 2023 года тогдашнее словацкое правительство Эдуарда Гегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и компоненты системы противовоздушной обороны "Куб". Передача официально завершилась в апреле.
- В 2024 году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".
- Словацкая полиция предприняла попытку задержать бывшего министра обороны Ярослава Надя и нескольких других чиновников в рамках расследования передачи Украине военного оборудования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Угорщина і Словаки це вічно немічні і бомжуваті карлики. Без корисних копалин, без доступу до моря. Вічно побираючись кожної копійчини. Саме тому вони і сидять на кую у куйла. Та було, так є і так буде. Нічого с цим не поробиш.
¯\_(ツ)_/¯
Ну, ще є "котлєбовци" - "Народна партія наша Словакія". Ці взагалі такі неонацисти, що AfD курять в сторонкє. Так що Словакія взагалі така собі політична тупікова гілка у Європі, на відміну від Угорщини, яка має шанси щось змінювати. Так що адекватного населення у Словаччині приблизно 15%, як у нас у 2019 році. Це класичне співвідношення адекватних виборців до кількості довбойобів і ідіотів.
В Миколи дуже сміливі, воювали за всі імперії, втратили 10 млн. населення і тепер досі окремі євроґєї не хочуть нам допомагати бо їм соромно перед русньою за злочини нацизму. А перед Микола ми не соромно, ні разу 🤷
"...А перед Микола ми не соромно, ні разу"
Яким перекладачем користувалися?
Особисто випробував МІГ-29 на здатність виконувати всі свої завдання...?
Погодьтеся, для Пеллегріні - економіста за освітою це феноменально-унікальне досягнення. Я б не здивувався, якби це виявилося черговим досягненням Донні. До речі, де і коли цього "авіаційного експерта" покусав Трампут?
Проміняти 13 старих ще советскіх мігів на 900 млн виглядає непогано. ***** як 30 нових російських мігів, но навіть ці нові непотріб, коли навколо стільки можливостей.
Щось ********* пане президенте