РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10754 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Словакии Антиукраинские заявления в Словакии
11 360 54

Передача Словакией Украине МиГ-29 была ошибкой, - Пеллегрини

Пеллегрини считает ошибкой передачу Украине МиГ-29

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает ошибкой решение предыдущего правительства передать Украине истребители МиГ-29.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Передача МиГ-29 была ошибкой

Пеллегрини подчеркнул, что способность обеспечить защиту своего воздушного пространства является проявлением суверенитета каждой страны. Именно поэтому, как премьер-министр, он отдал приказ держать тогдашние словацкие истребители МиГ-29 в боевой готовности, пока новые американские самолеты F-16 не возьмут на себя их роль.

"До сих пор считаю ошибкой то, что Словакия лишилась своих МиГов, для которых на тот момент не имела никакой замены. Ни одна другая страна не поступила так, чтобы после передачи собственного вооружения стала полагаться исключительно на помощь своих соседей", – добавил Пеллегрини.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский пилот МиГ-29 авиаударом уничтожил мост под Покровском. ВИДЕО

Истребители МиГ-29 – не куча металлолома

Он отверг утверждение предыдущей правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь кучей металлолома.

"Если бы это было так, ни один из них не смог бы долететь из Словакии в Украину. Еще как премьер-министр я имел возможность лично испытать полет непосредственно на МиГ-29, и самолет был способен выполнять все свои задачи", - рассказал Пеллегрини.

Кроме того, он подчеркнул, что как президент Словацкой Республики он не будет участвовать в политических или уголовных спорах, которые в последние дни возникли вокруг дарения истребителей.

Читайте: Польша готова передать Украине четыре МиГ-29. Всего ожидается около 10, - посол Боднар

"Однако люди в Словакии имеют право знать, имело ли тогдашнее правительство Гегера, которое правяло без доверия парламента, право передавать наши МиГи Украине", – добавил он.

Пеллегріні про МіГ-29

Що передувало?

Что предшествовало?

  • Напомним, в марте 2023 года тогдашнее словацкое правительство Эдуарда Гегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и компоненты системы противовоздушной обороны "Куб". Передача официально завершилась в апреле.
  • В 2024 году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".
  • Словацкая полиция предприняла попытку задержать бывшего министра обороны Ярослава Надя и нескольких других чиновников в рамках расследования передачи Украине военного оборудования.

Автор: 

Словакия (1155) Петер Пелегрини (27) истребитель (120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
Іще одна гнида вилізла
показать весь комментарий
08.02.2026 10:54 Ответить
+34
щоб ти здох кацапський холуй ! настане час і кожен *********** агент отримає по особистому дрону .
показать весь комментарий
08.02.2026 10:54 Ответить
+20
Помилкою було транспортування нафти Орбану з лютого 2022, а в Словаччину після обрання Пеллегріні. Обоє на дотаціях ЄС, а варнякають як супердержави.
показать весь комментарий
08.02.2026 11:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іще одна гнида вилізла
показать весь комментарий
08.02.2026 10:54 Ответить
Словаччина тупо управляється Ндрангетою, це не країна а мафіозний перевалочний пункт.
показать весь комментарий
08.02.2026 12:21 Ответить
Потрібно запросити у Словаччини військову допомогу у вигляді військових підрозділів які будуть воювати на фронті. Щоб трохи прочистити мізки словацьким гандонам.
показать весь комментарий
08.02.2026 12:33 Ответить
щоб ти здох кацапський холуй ! настане час і кожен *********** агент отримає по особистому дрону .
показать весь комментарий
08.02.2026 10:54 Ответить
Як кацапи спритно розкладають своїх людей на ключові посади в ЄС! Скоро вони взагалі перестануть нам допомагати і зелені здадуть Україну кацапам!
показать весь комментарий
08.02.2026 10:59 Ответить
Та ти що, здадуть як торбу с склотарою? А тебе прикрутять збоку, як довісок?
показать весь комментарий
08.02.2026 11:21 Ответить
От якось треба буде напрягтися... щоб з боку не прикрутили.
показать весь комментарий
08.02.2026 12:53 Ответить
Помилкою було транспортування нафти Орбану з лютого 2022, а в Словаччину після обрання Пеллегріні. Обоє на дотаціях ЄС, а варнякають як супердержави.
показать весь комментарий
08.02.2026 11:21 Ответить
Можна було після чергового кацапського удару просто сказати, що ракета/дрон потрапила в нафтопровід і він не працює...
показать весь комментарий
08.02.2026 11:52 Ответить
Ключові Франція, Німеччина і Британія.
Угорщина і Словаки це вічно немічні і бомжуваті карлики. Без корисних копалин, без доступу до моря. Вічно побираючись кожної копійчини. Саме тому вони і сидять на кую у куйла. Та було, так є і так буде. Нічого с цим не поробиш.
показать весь комментарий
08.02.2026 13:35 Ответить
А яка для вас загроза, ви і так стоїте за спиною товариша (України).
показать весь комментарий
08.02.2026 11:04 Ответить
Дурник той пеллергіні .
показать весь комментарий
08.02.2026 11:05 Ответить
Стандартна заготовочка: "ВІНОВАТИ ПАПЕРЕДНІКІ"... так і до кайзєра Вільгельма дійде що воював з Імперією романових
показать весь комментарий
08.02.2026 11:37 Ответить
Взагалі-то помилкою природи є сам цей касапський прихвостень.
показать весь комментарий
08.02.2026 11:07 Ответить
Помилкою було те, що його папаша вчасно не струсив на простиню...
¯\_(ツ)_/¯
показать весь комментарий
08.02.2026 15:27 Ответить
І таких ************** з кожними виборами буде вилазити все більше і більше. Х'уйло оговтався і відновлює свою армію агентів по всьому світу. Тому потрібно готуватись що всі домовленості і угоди з країнами Європи можуть бути скасовані. Так що всі ці гарантії безпеки, плани відбудови і процвітання а також мірні угоди це фількина грамота. Рубіо вже заявив що військова допомога Україні буде лише до тих пір поки Україна не підписала ''мірну угоду'.
показать весь комментарий
08.02.2026 11:08 Ответить
Ви праві, Європа та Америка нас незабаром здадуть *****. Просто припинять допомогу та будуть спостерігати за повним нашим знищенням.
показать весь комментарий
08.02.2026 11:11 Ответить
Навіть існування ЕС може бути скасовано!! Це ж ніяк не монолітна структура, та ще й з сотнями міні-партій на зарплаті у газпрому...
показать весь комментарий
08.02.2026 12:20 Ответить
Дожилися, що якась срана путінська Словаччина, яку на карті навіть майже не видно, яка менша за нашу Київську область дозволяє собі таку зневагу та невдячність. Де наша дипломатія та відчуття гідності?
показать весь комментарий
08.02.2026 11:09 Ответить
а то невідомо де - в далекому 2019 році!
показать весь комментарий
08.02.2026 11:12 Ответить
Дякуйте Міндічам...
показать весь комментарий
08.02.2026 16:18 Ответить
"Пізно всралась ваша хата...". "Помилкою" було, для словаків, вибір Пелегріні та Фіцо, у владу... Бо ці придурки "закривають очі" на те, що коли впаде Україна - кацапи стануть на їх кордоні... А ЯК САМЕ союзники по НАТО будуть захищать один одного - видно уже зараз...
показать весь комментарий
08.02.2026 11:11 Ответить
Я б сказав не "коли", а "якщо"
показать весь комментарий
08.02.2026 13:18 Ответить
а у словаків і вибору не було. У них весь політікум такий - або фіцо (партія "Курс - соціальна демократія") або пєлєгріні (партія "Голос - соціальна демократія", яка рідкололась від партії фіцо).
Ну, ще є "котлєбовци" - "Народна партія наша Словакія". Ці взагалі такі неонацисти, що AfD курять в сторонкє. Так що Словакія взагалі така собі політична тупікова гілка у Європі, на відміну від Угорщини, яка має шанси щось змінювати. Так що адекватного населення у Словаччині приблизно 15%, як у нас у 2019 році. Це класичне співвідношення адекватних виборців до кількості довбойобів і ідіотів.
показать весь комментарий
08.02.2026 13:58 Ответить
Навіщо словакам взагалі зброя? Історія показує, що вони зразу лягають під фашистів, а під узких фашистів, взагалі залюбки.
показать весь комментарий
08.02.2026 11:13 Ответить
У Словаччині не було армії. Французи мали найбільшу армію у світі. Хто з них більше мерзотники?
показать весь комментарий
08.02.2026 11:30 Ответить
Словаки, звісно ж. Чи може хтось чув про словацький рух опору?🤷
показать весь комментарий
08.02.2026 11:35 Ответить
Боягузливі педики які вирішили що за них повинні вмирати інші народи.
показать весь комментарий
08.02.2026 11:43 Ответить
Зате вони "переможці" в ДСВ, постійні члени Радбезу ООН і мають ядерну зброю.
В Миколи дуже сміливі, воювали за всі імперії, втратили 10 млн. населення і тепер досі окремі євроґєї не хочуть нам допомагати бо їм соромно перед русньою за злочини нацизму. А перед Микола ми не соромно, ні разу 🤷
показать весь комментарий
08.02.2026 11:49 Ответить
"...В Миколи дуже сміливі, воювали за всі імперії..."
"...А перед Микола ми не соромно, ні разу"

Яким перекладачем користувалися?
показать весь комментарий
08.02.2026 16:23 Ответить
Т5
показать весь комментарий
08.02.2026 17:36 Ответить
Ще один гарантун безпеки. ЕС та НАТО для оманського ішака
показать весь комментарий
08.02.2026 11:16 Ответить
Словаки передали тому що Міг-29 були "купою брухту". Тепер кажуть що це було помилкою, тому що це не купа брухту. Це принцип усіх "друзів"?
показать весь комментарий
08.02.2026 11:17 Ответить
"...як прем'єр-міністр я мав можливість особисто випробувати політ безпосередньо на МіГ-29, і літак був здатний виконувати всі свої завдання", - розповів Пеллегріні. Джерело: https://censor.net/ua/n3599493

Особисто випробував МІГ-29 на здатність виконувати всі свої завдання...?
Погодьтеся, для Пеллегріні - економіста за освітою це феноменально-унікальне досягнення. Я б не здивувався, якби це виявилося черговим досягненням Донні. До речі, де і коли цього "авіаційного експерта" покусав Трампут?
показать весь комментарий
08.02.2026 14:54 Ответить
еще одно придурошное, демократия рожает популистов полудурков воистину в промышленных масштабах, потом приходит время норм типов разгребать это все, и снова приходят идиоты. Так и живём
показать весь комментарий
08.02.2026 11:19 Ответить
Диктатура,хотя бы авторитарная таких ошибок не делает и оружие свое самое мощное за ничего не значащие гарантии га бумажках написанные не отдает. Да и войны, которые ведет в большинстве случаев выигрывает. Так что делайте выводы
показать весь комментарий
08.02.2026 11:29 Ответить
нужна золотая середина, не нужно кидаться в черное или белое
показать весь комментарий
08.02.2026 11:59 Ответить
Пізно всрався, літаки вже в нас, дяка за це Словакам. Те що він вирішив здобути політичних балів, те ж не факт, як би потім, не прийшлося задню вмикати.
показать весь комментарий
08.02.2026 11:26 Ответить
Так він вже задньоприводний.
показать весь комментарий
08.02.2026 12:12 Ответить
Не панікуй бо получиш уй
показать весь комментарий
08.02.2026 11:29 Ответить
Чергова кацапська сосалка прокукрікала. Скільки ж цієї швалі скуплено по Європі рєпоєдами.
показать весь комментарий
08.02.2026 11:32 Ответить
Словаччина отримала значну фінансову та військову компенсацію за передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29 та системи ППО «Куб» у 2023 році. Загальна сума компенсацій від союзників склала близько 900 млн доларів (або євро в різних оцінках), включаючи фінансову допомогу та нове озброєння від США.

Проміняти 13 старих ще советскіх мігів на 900 млн виглядає непогано. ***** як 30 нових російських мігів, но навіть ці нові непотріб, коли навколо стільки можливостей.
Щось ********* пане президенте
показать весь комментарий
08.02.2026 11:49 Ответить
Це чоловік Фіцо? Чи дружина?
показать весь комментарий
08.02.2026 12:11 Ответить
Родітєль номєр 3
показать весь комментарий
08.02.2026 12:24 Ответить
Хоче самокат, півник 😁
показать весь комментарий
08.02.2026 12:11 Ответить
Потвора пропутінська
показать весь комментарий
08.02.2026 12:36 Ответить
вы при власти - вот ошибка
показать весь комментарий
08.02.2026 12:46 Ответить
Маде ін раша
показать весь комментарий
08.02.2026 13:16 Ответить
Там самі словаки накидали йому в коментарях.
показать весь комментарий
08.02.2026 13:35 Ответить
Тоді завдяки цим літакам ми активно захищали небо ! Велика подяка Словацькому народу !
показать весь комментарий
08.02.2026 14:04 Ответить
Що можна додати - історія повторюється. Словаки та мадьяри разом з німецькими нацистами воювали на східному фронті Тільки союзник в них наразі інший.
показать весь комментарий
08.02.2026 14:32 Ответить
Помилка - це сам Піллігріні.
показать весь комментарий
08.02.2026 17:11 Ответить
 
 