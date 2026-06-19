Фіцо після зустрічі з Зеленським: Ми маємо фундаментально різні погляди, але треба діалог

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту лідерів ЄС 18 червня констатував наявність "фундаментально протилежних поглядів" із багатьох ключових питань. Водночас словацький лідер наголосив на важливості продовження двостороннього діалогу.

Про це він сказав у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Полярні погляди як реальність дипломатії

Підбиваючи підсумки першого дня роботи Європейської ради, де центральною темою виступала євроінтеграція та військова підтримка України, Фіцо відверто наявність ідеологічного розколу з українським колегою, проте відмовився від мови ультиматумів.

"Не тільки у висновках Європейської ради, але й протягом практично всього вчорашнього дня домінуючою темою була Україна за участю Президента України Володимира Зеленського, з яким я зустрівся особисто. Дозвольте коротко повернутися до цієї зустрічі. З багатьох питань ми маємо фундаментально різні погляди – фундаментально різні погляди. Однак, як ви знаєте, я є прихильником діалогу, і тому мій обов’язок – вступати в діалог навіть з тими людьми, чиї погляди відрізняються від моїх", – заявив прем'єр Словаччини.

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Співпраця урядів

Попри розбіжності, Фіцо спрогнозував нові контакти на найвищому рівні вже найближчим часом. Зокрема, політики матимуть нагоду для коротких переговорів у польському Гданську в рамках Міжнародної конференції з відновлення України.

Окрім цього, Братислава зацікавлена у поглибленні транскордонних та інфраструктурних проєктів, які безпосередньо вигідні словацькому бізнесу.

"Ми хочемо бачити стабільну та демократичну Україну, тому що Словаччині потрібна така Україна. Найбільше мене цікавить, коли може відбутися наступне спільне засідання урядів Словаччини та України", – резюмував Фіцо.

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