Оккупанты нанесли удар по зданию логистического оператора в Запорожье: три человека получили ранения. ФОТОрепортаж
В пятницу, 19 июня, российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по зданию логистического оператора в Запорожье. В результате атаки трое человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
"Российский дрон нанес удар по зданию логистического оператора. Известно о, как минимум, трех пострадавших", - говорится в сообщении.
Последствия атаки
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