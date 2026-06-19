Оккупанты нанесли удар по зданию логистического оператора в Запорожье: три человека получили ранения. ФОТОрепортаж

В пятницу, 19 июня, российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по зданию логистического оператора в Запорожье. В результате атаки трое человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

"Российский дрон нанес удар по зданию логистического оператора. Известно о, как минимум, трех пострадавших", - говорится в сообщении.

Последствия атаки

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