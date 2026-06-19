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Новини Обстріли Запоріжжя Атака безпілотників на Запоріжжя
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Окупанти вдарили по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі: кількість поранених зросла до 10. ФОТОрепортаж (оновлено)

У п'ятницю, 19 червня, російські окупанти вдарили дроном по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі. Внаслідок атаки є постраждалі. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

"Російський дрон ударив по будівлі логістичного оператора. Відомо про щонайменше трьох травмованих", - сказано в повідомленні.

Оновлення

Згодом Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8 осіб, серед них один поліцейський.

"Російські безпілотники цілили по приміщенню логістичного оператора. Внаслідок удару пошкоджена будівля, виникла пожежа, знищені та пошкоджені автівки, у тому числі і поліцейський автомобіль. Пораненим надається уся необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні. 

Запорізька обласна прокуратура повідомила, що поранення дістали щонайменше девʼятеро людей, троє з них – працівники логістичної компанії, які під час атаки перебували на роботі.

Встановлено, що близько 17:00 у п'ятницю, 19 червня, російські загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі міста безпілотниками типу Shahed.

Пошкоджень зазнала будівля відділення "Нової пошти" та пункту технічного контролю. Унаслідок вибуху виникла пожежа, яку наразі ліквідовано.

У ДСНС згодом повідомили, що кількість постраждалих зросла до 10

Наслідки атаки 

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

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Автор: 

Запоріжжя (2602) обстріл (34588) Запорізька область (4992) логістика (147) Запорізький район (631)
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Топ коментарі
+9
Не будет. Ни Беларусь ни другие соседи не могут закрыть потребности рф в бензине. Для армии будет бензин, а вот остальные будут ходить пешком. Это развал экономики. А экономика это то что позволяет вести войну.
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19.06.2026 19:33 Відповісти
+8
Потому что ущерб от унитоженной нефтебазы или горящего и выведенного из стря НПЗ неизмеримо выше чем от сгоревшего склада китайских трусов. Без трусов не то что жить - воевать можно, даже хорошо - если сильно страшно будет - не так много потом придется стирать. А вот без бензина которым нужно заправить генератор в блиндаже в посадке чтобы зарядить аккумуляторы разведывательного мавика или фпв, или без бензина который надо залить в бак УАЗика которым к тому блиндажу привезут бензин, дроны и жратву с водой - воевать совсем не так весело, а иногда и невозможно. Потому совершенно логично что если ты имеешь ограниченные средства поражения - а всегда у всех стран эти средства ограничены - то будешь бить туда где последствия будут более тяжелыми. 5 Штормшедоу в склад трусов, носков и самотыков - или 5 шштормшедоу в завод выпускающий эксклюзивную военную электронику - есть разница?
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19.06.2026 18:36 Відповісти
+4
Бензін для войск РФ буде завжди. Полоцький и Мозирський НПЗ отримали додаткове замовлення,як і Сінгапур, Південна Корея та Казахстан. Ми можемо виграти тількі психологічно, а для цього русне треба обрізать хавку, а не труси. Коли сотня гектарів товарів буде горіть, жодне НПЗ не зрівняється з економічним ущербом.... Один дрон рухнув збитий на ринок Садовод, воплі були епічні.
П.С. Мені роками казали, що не можна та немає сенсу бомбіть москву, там 33 лінії ППО. Це трата ресурсів та штормшедоу....
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19.06.2026 18:50 Відповісти

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