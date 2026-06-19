Окупанти вдарили по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі: кількість поранених зросла до 10. ФОТОрепортаж (оновлено)

У п'ятницю, 19 червня, російські окупанти вдарили дроном по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

"Російський дрон ударив по будівлі логістичного оператора. Відомо про щонайменше трьох травмованих", - сказано в повідомленні.

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Згодом Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8 осіб, серед них один поліцейський.

"Російські безпілотники цілили по приміщенню логістичного оператора. Внаслідок удару пошкоджена будівля, виникла пожежа, знищені та пошкоджені автівки, у тому числі і поліцейський автомобіль. Пораненим надається уся необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні.

Запорізька обласна прокуратура повідомила, що поранення дістали щонайменше девʼятеро людей, троє з них – працівники логістичної компанії, які під час атаки перебували на роботі.

Встановлено, що близько 17:00 у п'ятницю, 19 червня, російські загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі міста безпілотниками типу Shahed.

Пошкоджень зазнала будівля відділення "Нової пошти" та пункту технічного контролю. Унаслідок вибуху виникла пожежа, яку наразі ліквідовано.

У ДСНС згодом повідомили, що кількість постраждалих зросла до 10.

Наслідки атаки

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