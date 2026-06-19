Правительство задолжало местным теплосетям более 200 млрд, эти долги не дают им готовиться к зиме, - нардеп Кучеренко

Правительство и "Нафтогаз" задолжали органам местного самоуправления более 200 млрд гривен, что приводит к блокировке счетов предприятий теплокоммунэнерго и не позволяет готовиться к следующему отопительному сезону, в частности, осуществлять мероприятия в рамках планов энергоустойчивости.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ.

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Долги

"На сегодняшний день сложилась крайне тяжелая ситуация в отношениях "Нафтогаза" с органами местного самоуправления. Огромные долги - более 150 миллиардов, задолженность по разнице в тарифах - 75 миллиардов, а также блокирование счетов - не дают готовиться к зиме и выполнять "Планы стойкости". И одновременно продвигается так называемый евроинтеграционный закон о теплоснабжении, который, к сожалению, ничего не решает для отрасли. У меня есть соответствующие письма от Ассоциации городов Украины и профильных предприятий", - заявил народный депутат.

Он призвал главу правительства Юлию Свириденко организовать совещание с участием ответственных чиновников, чтобы решить эту проблему.

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Что этому предшествовало?

Напомним, недавно директор КП ТМ "Бориспольтепломережа" Марианна Железко заявила, что правительство задолжало предприятию в общей сложности 232 млн грн в качестве компенсации разницы в тарифах на тепло. По ее словам, начиная с 2022 года, они не получали на это ни копейки. Она отметила, что правительство загнало теплоснабжающие предприятия в долговую яму, сделав их заложниками невыполненных обещаний, ведь в такой ситуации оказались все теплосети Украины.

Кроме того, МКП "Чернівцітеплокомуненерго" заявило, что правительство задолжало предприятию более 932 млн грн.

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