Уряд заборгував місцевим тепломережам понад 200 млрд, ці борги не дають їм готуватися до зими, - нардеп Кучеренко

Уряд та "Нафтогаз" заборгували органам місцевого самоврядування понад 200 млрд гривень, що призводить до блокування рахунків підприємств теплокомуненерго та не дає готуватися до наступного опалювального сезону, зокрема, виконувати заходи в рамках Планів енергостійкості.

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

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Борги

"На сьогодні склалася вкрай важка ситуація у стосунках "Нафтогазу" з органами місцевого самоврядування. Величезні борги – понад 150 мільярдів, заборгованість по різниці в тарифах – 75 мільярдів, а також блокування рахунків – не дають готуватися до зими і виконувати Плани стійкості. І одночасно йде, так званий, євроінтеграційний закон про теплопостачання, який на жаль нічого не вирішує для галузі. У мене є відповідні листи від Асоціації міст України та профільних підприємств", - заявив народний депутат.

Він закликав очільницю уряду Юлію Свириденко організувати нараду за участі відповідальних чиновників, щоб вирішити цю проблему.

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Що передувало?

Нагадаємо, нещодавно директорка КП ТМ "Бориспільтепломережа" Маріанна Желєзко заявила, що уряд заборгував підприємству загалом 232 млн грн по компенсації різниці в тарифах за тепло. За її словами, починаючи із 2022 року, вони не отримували на це жодної копійки. Вона зазначила, що уряд загнав теплопостачальні підприємства у боргову яму, зробивши заручниками невиконаних обіцянок, адже в такій ситуації опинилися всі тепломережі України.

Крім того, МКП "Чернівцітеплокомуненерго" заявило, що уряд заборгував підприємству понад 932 млн грн.

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