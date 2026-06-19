Россия не напала бы на Украину, если бы ее не исключили из "Большой восьмерки", - Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что масштабной войны между Россией и Украиной не было бы, если бы мировые лидеры в свое время сохранили формат "Большой восьмерки" (G8) и не исключили из него российского диктатора Путина за аннексию Крыма.

Об этом лидер США заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

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Ностальгия по G8 и обвинения в адрес Обамы

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к лидерам Украины и РФ, американский президент внезапно перевел разговор на историю трансформации "Большой восьмерки" в "Семерку", которая произошла после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"Скажу вам насчет "Большой семерки": я видел много саммитов "Большой семерки". Я был на многих саммитах G7, а раньше это были саммиты G8. Им следовало сохранить G8. Если бы они это сделали, то, вероятно, не было бы войны между Россией и Украиной, но Обама не хотел, чтобы Путин там был. Думаю, ещё один или двое тоже. Но они хотели, чтобы Путин ушел. Раньше это была G8. Было бы гораздо лучше, если бы они оставили всё так, как было", - заявил Трамп.

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"Жесткий, но у меня хорошие отношения"

Трамп также отверг любые обвинения в чрезмерной лояльности к кремлевскому диктатору, подчеркнув, что его уважают в мире именно за жесткую позицию, подтверждением которой, по его мнению, является разблокировка поставок противотанковых комплексов "Джавелин" для ВСУ.

"Говорят: "О, ты такой добрый к России". Я не добр к России. Я был очень жестким по отношению к России. Я был очень жестким по отношению к Китаю, жестче, чем кто-либо другой. Вот почему они меня уважают. У меня хорошие отношения с этими людьми, но я предоставил им "Джавелины"", - добавил американский президент.

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