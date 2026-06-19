РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12459 посетителей онлайн
Новости Россия в G8 Возвращение РФ в G7
2 323 48

Россия не напала бы на Украину, если бы ее не исключили из "Большой восьмерки", - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что масштабной войны между Россией и Украиной не было бы, если бы мировые лидеры в свое время сохранили формат "Большой восьмерки" (G8) и не исключили из него российского диктатора Путина за аннексию Крыма. 

Об этом лидер США заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ностальгия по G8 и обвинения в адрес Обамы

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к лидерам Украины и РФ, американский президент внезапно перевел разговор на историю трансформации "Большой восьмерки" в "Семерку", которая произошла после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"Скажу вам насчет "Большой семерки": я видел много саммитов "Большой семерки". Я был на многих саммитах G7, а раньше это были саммиты G8. Им следовало сохранить G8. Если бы они это сделали, то, вероятно, не было бы войны между Россией и Украиной, но Обама не хотел, чтобы Путин там был. Думаю, ещё один или двое тоже. Но они хотели, чтобы Путин ушел. Раньше это была G8. Было бы гораздо лучше, если бы они оставили всё так, как было", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия захватила бы Киев за 4 часа, если бы российский генерал не загнал танки в болото, - Трамп

"Жесткий, но у меня хорошие отношения"

Трамп также отверг любые обвинения в чрезмерной лояльности к кремлевскому диктатору, подчеркнув, что его уважают в мире именно за жесткую позицию, подтверждением которой, по его мнению, является разблокировка поставок противотанковых комплексов "Джавелин" для ВСУ.

"Говорят: "О, ты такой добрый к России". Я не добр к России. Я был очень жестким по отношению к России. Я был очень жестким по отношению к Китаю, жестче, чем кто-либо другой. Вот почему они меня уважают. У меня хорошие отношения с этими людьми, но я предоставил им "Джавелины"", - добавил американский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возвращение РФ в "Большую восьмерку" не должно произойти, - Каллас

  • Отметим, что во время своего первого президентского срока он неоднократно призывал партнеров по G7 восстановить формат G8 с участием Москвы без каких-либо предварительных условий относительно деоккупации украинских территорий, что каждый раз вызывало резкое неприятие со стороны лидеров Великобритании, Канады, Франции и Германии.
  • Трамп в июне 2025 года сделал аналогичное заявление, обвинив Обаму и экс-премьера Канады Трюдо в исключении России из "Большой восьмерки".

Автор: 

G7 (934) россия (97993) Трамп Дональд (8252)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Він дійсно такий ідіот? рф якраз і виключили з "G8", після нападу на Україну в 2014 році...
показать весь комментарий
19.06.2026 23:14 Ответить
+14
Бред
показать весь комментарий
19.06.2026 23:12 Ответить
+12
хтось в дурці забув двері зачинити
показать весь комментарий
19.06.2026 23:14 Ответить

Загрузка...

 
 