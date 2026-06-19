Росія не напала б на Україну, якби її не виключили з G8, - Трамп
Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що масштабної війни між Росією та Україною не було б, якби світові лідери свого часу зберегли формат "Великої вісімки" (G8) та не виганяли звідти російського диктатора Путіна за анексію Криму.
Про це лідер США сказав в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.
Ностальгія за G8 та звинувачення на адресу Обами
Відповідаючи на запитання журналіста щодо ставлення до лідерів України та РФ, американський президент раптово перевів розмову на історію трансформації "Великої вісімки" у "Сімку", яка відбулася після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.
"Скажу вам щодо "Великої сімки": я бачив багато самітів "Великої сімки". Я був на багатьох самітах G7, а раніше це були саміти G8. Їм слід було зберегти G8. Якби вони це зробили, то, ймовірно, не було б війни між Росією та Україною, але Обама не хотів, щоб Путін там був. Гадаю, ще один чи двоє теж. Але вони хотіли, щоб Путін пішов. Раніше це була G8. Було б набагато краще, якби вони залишили все так, як було", - заявив Трамп.
"Жорсткий, але маю хороші стосунки"
Трамп також відкинув будь-які звинувачення у надмірній лояльності до кремлівського диктатора, підкресливши, що його поважають у світі саме за жорстку позицію, підтвердженням якої, на його думку, є розблокування поставок протитанкових комплексів "Джавелін" для ЗСУ.
"Кажуть: "О, ти такий добрий до Росії". Я не добрий до Росії. Я був дуже жорстким щодо Росії. Я був дуже жорстким щодо Китаю, жорсткішим за будь-кого. Ось чому вони мене поважають. У мене хороші стосунки з цими людьми, але я надав їм "Джавеліни"", - додав американський президент.
- Зазначмо, що під час своєї першої президентської каденції він неодноразово закликав партнерів по G7 відновити формат G8 за участю Москви без жодних попередніх умов щодо деокупації українських територій, що щоразу викликало жорстке неприйняття з боку лідерів Великої Британії, Канади, Франції та Німеччини.
- Трамп у червні 2025 року робив аналогічну заяву, звинувативши Обаму та експрем'єра Канади Трюдо у виключенні Росії з G8.
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