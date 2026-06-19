Росія захопила б Київ за 4 години, якби російський генерал не завернув танки у болото, - Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року російська армія мала повну спроможність захопити Київ за чотири години й Україна "ні чорта б не змогла з цим вдіяти".

Про це лідер США сказав в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ.

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"Війна закінчилася б за один день", каже Трамп

За версією очільника США, українську столицю на початку війни врятувало лише те, що російський генерал припустився "жахливої помилки". Трампа запитали, кого більше він поважає: Путіна чи Зеленського?

"Ну, насправді я вважаю дивовижним те, що сталося. У цій війні, яка мала б закінчитися дуже швидко. Не знаю, чи ви знаєте цю історію, але коли все почалося, у Путіна були сотні танків, які рухалися по автостраді. Там є шосе — бетонне, дуже хороше шосе, міцне, як скеля, що веде прямо до Києва. І приблизно на півдорозі — він би дістався туди за три години, рухаючись зі швидкістю 51 миль на годину [понад 80 км/год. — Ред.]. Якби цей генерал просто рушив прямо по бетонній трасі, вони б опинилися в Києві за чотири години, і Україна ні чорта б не змогла з цим вдіяти. Та війна закінчилася б за один день", - висловив упевненість глава Білого дому.

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Жахлива помилка окупантів у версії президента США

Замість визнання військових прорахунків Кремля, провалу бліцкригу через логістичний хаос та підрив українцями дамби на річці Ірпінь, Трамп висунув власну теорію "болота та супутників".

Він вважає, що Київ встояв лише через кліматичний фактор та дивне рішення неназваного російського воєначальника.

"У них був якийсь генерал, якого, мабуть, уже немає серед нас. Він вирішив, замість того щоб їхати прямо до Києва й закінчити війну в перший же день, проїхати через сільськогосподарські угідня, по ґрунтовій дорозі по болоту. А за кілька днів до того пройшла рекордна злива, і ті танки застрягли в тій багнюці. На супутникових знімках танки стояли в шерензі й не рухалися цілими днями. А потім їх почали атакувати з супутників. Вони, практично, застрягли в пливучому піску. Це було болото. Тож це була жахлива помилка", - резюмував Трамп.

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Гордість за "Джавеліни"

Трамп традиційно нагадав, що саме його перша адміністрація розблокувала поставки летальної зброї Києву, що згодом допомогло палити російську бронетехніку та продовжувати боротьбу.

"Я надав їм ракети "Джевелін", і вони знищили ті танки. Я надав їх ще до того, як це сталося. Коли кажуть: "О, ти такий добрий до Росії" — я не добрий до Росії. Я був дуже жорстким щодо Росії. У мене хороші стосунки з цими людьми, але я надав їм "Джавеліни". І коли вони знищили всі ці танки, це додало їм впевненості. Ви знаєте вислів: "Трамп дав їм "Джевеліни", а Обама — простирадла". Правда? Це правда", - додав американський президент.

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