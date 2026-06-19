Трамп стверджував, що не "великий шанувальник" України, а його суперечка із Зеленським була "чудовим шоу", - NYT

Президент США Дональд Трамп на одній із закритих зустрічей високого рівня в Овальному кабінеті зізнавався, що не є прихильником України. Він також назвав свою торішню суперечку з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні "чудовим телешоу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання NYT, про це йдеться у книзі "Regime Change" ("Зміна режиму"), яку написали двоє журналістів американської газети The New York Times Меггі Хаберман та Джонатан Свон.

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Видання опублікувало 19 червня уривки з книги "Regime Change", що пропонує відвертий погляд зсередини на перші 14 місяців другого президентського терміну Дональда Трампа. Вона базується на понад 1000 інтерв’ю, зібраних протягом трьох років.

Ставлення до України

Як стверджують автори книги, під час однієї зі стратегічних нарад високого рівня у Білому домі Трамп дозволив собі вкрай цинічний коментар щодо України.

"Я не є великим шанувальником України. За винятком їхніх жінок. Вони постійно виграють конкурс "Міс Всесвіт", – процитували журналісти слова Трампа, сказані ним високопосадовцям.

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Суперечка із Зеленським

Ба більше, автори розкрили ставлення Трампа до його публічної та гострої суперечки з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.

Замість серйозного дипломатичного аналізу, американський лідер був у захваті від медійної складової інциденту: "Це чудове телешоу. Це навіть краще, ніж "Учень" (популярне реаліті-шоу на каналі NBC, яке Трамп вів протягом 14 років - ред.).

"Снафф-фільми Гегсета"

Книга описує й інші специфічні звички нинішньої команди Білого дому. Зокрема, у тексті зазначається, що міністр оборони США Піт Гегсет регулярно приносить в Овальний кабінет та демонструє Трампу моторошні, деталізовані кадри наслідків ударів російських дронів по людях.

Один із чиновників адміністрації у розмові з авторами без прикрас назвав ці ролики "снафф-фільмами Гегсета" (жанр відео, де зафіксовано реальні смерті або вбивства - ред.).

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Віткофф та Путін

Хаберман і Свон також описують спроби посланця Трампа Стіва Віткоффа налагодити особисті стосунки з Путіним, щоб домогтися припинення війни в Україні.

Під час зустрічі в Кремлі Путін щось малював на аркуші паперу. Віткофф запитав, що це, і Путін показав папірець з написом "3+2" — це було скорочене позначення територіальних рамок, які вони обговорювали як основу для можливого припинення бойових дій

"Ви можете це підписати й дозволити мені забрати додому?, - попросив тоді Віткофф, цитує NYT.

Путін підписав аркуш, а Віткофф згодом вставив його в чорну рамку з бежевим паспарту.

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