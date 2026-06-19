Трамп утверждал, что не является "большим поклонником" Украины, а его спор с Зеленским был "замечательным шоу", - NYT

Президент США Дональд Трамп на одной из закрытых встреч высокого уровня в Овальном кабинете признался, что не является сторонником Украины. Он также назвал свой прошлогодний спор с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне "замечательным телешоу".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание NYT, об этом говорится в книге "Regime Change" ("Смена режима"), написанной двумя журналистами американской газеты The New York Times - Мэгги Хаберман и Джонатаном Своном.

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19 июня издание опубликовало отрывки из книги "Regime Change", предлагающей откровенный взгляд изнутри на первые 14 месяцев второго президентского срока Дональда Трампа. Она основана на более чем 1000 интервью, собранных в течение трех лет.

Отношение к Украине

Как утверждают авторы книги, во время одного из стратегических совещаний высокого уровня в Белом доме Трамп позволил себе крайне циничный комментарий в адрес Украины.

"Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин. Они постоянно выигрывают конкурс "Мисс Вселенная", - процитировали журналисты слова Трампа, сказанные им высокопоставленным чиновникам.

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Спор с Зеленским

Более того, авторы раскрыли отношение Трампа к его публичному и острому спору с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

Вместо серьезного дипломатического анализа американский лидер был в восторге от медийной составляющей инцидента:"Это великолепное телешоу. Это даже лучше, чем "Ученик" (популярное реалити-шоу на канале NBC, которое Трамп вел в течение 14 лет, - прим. ред.).

"Снафф-фильмы Хэгсета"

Книга описывает и другие специфические привычки нынешней команды Белого дома. В частности, в тексте отмечается, что министр обороны США Пит Хэгсет регулярно приносит в Овальный кабинет и демонстрирует Трампу жуткие, детализированные кадры последствий ударов российских дронов по людям.

Один из чиновников администрации в разговоре с авторами без прикрас назвал эти ролики "снафф-фильмами Хегсета" (жанр видео, в котором запечатлены реальные смерти или убийства, - ред.).

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Уиткофф и Путин

Хаберман и Свон также описывают попытки посланника Трампа Стива Уиткоффа наладить личные отношения с Путиным, чтобы добиться прекращения войны в Украине.

Во время встречи в Кремле Путин что-то рисовал на листе бумаги. Уиткофф спросил, что это, и Путин показал листок с надписью "3+2" - это было сокращенное обозначение территориальных рамок, которые они обсуждали в качестве основы для возможного прекращения боевых действий

"Вы можете это подписать и позволить мне забрать домой?", - спросил тогда Уиткофф, цитирует NYT.

Путин подписал листок, а Уиткофф впоследствии вставил его в черную рамку с бежевым паспарту.

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