Россия захватила бы Киев за 4 часа, если бы российский генерал не загнал танки в болото, - Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российская армия была полностью способна захватить Киев за четыре часа, и Украина "ни черта бы не смогла с этим поделать".

Об этом лидер США заявил в интервью Axios, передает Цензор.НЕТ.

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"Война закончилась бы за один день", - говорит Трамп

По версии главы США, украинскую столицу в начале войны спасло лишь то, что российский генерал допустил "ужасную ошибку". Трампа спросили, кого он больше уважает: Путина или Зеленского?

"Ну, на самом деле я считаю удивительным то, что произошло. В этой войне, которая должна была закончиться очень быстро. Не знаю, знаете ли вы эту историю, но когда все началось, у Путина были сотни танков, которые двигались по автостраде. Там есть шоссе - бетонное, очень хорошее шоссе, прочное, как скала, ведущее прямо в Киев. И примерно на полпути - он бы добрался туда за три часа, двигаясь со скоростью 51 миль в час [более 80 км/ч - Ред.]. Если бы этот генерал просто двинулся прямо по бетонной трассе, они оказались бы в Киеве через четыре часа, и Украина ни черта бы не смогла с этим поделать. И война закончилась бы за один день", - выразил уверенность глава Белого дома.

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Ужасная ошибка оккупантов в версии президента США

Вместо признания военных просчетов Кремля, провала блицкрига из-за логистического хаоса и подрыва украинцами дамбы на реке Ирпень, Трамп выдвинул собственную теорию "болота и спутников".

Он считает, что Киев устоял лишь благодаря климатическому фактору и странному решению неназванного российского военачальника.

"У них был какой-то генерал, которого, пожалуй, уже нет среди нас. Он решил, вместо того чтобы ехать прямо в Киев и закончить войну в первый же день, проехать через сельскохозяйственные угодья, по грунтовой дороге через болото. А за несколько дней до этого прошел рекордный ливень, и те танки застряли в той грязи. На спутниковых снимках танки стояли в шеренге и не двигались целыми днями. А потом их начали атаковать со спутников. Они, практически, застряли в зыбучих песках. Это было болото. Так что это была ужасная ошибка", - резюмировал Трамп.

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Гордость за "Джавелины"

Трамп традиционно напомнил, что именно его первая администрация разблокировала поставки летального оружия Киеву, что впоследствии помогло уничтожать российскую бронетехнику и продолжать борьбу.

"Я предоставил им ракеты "Джевелин", и они уничтожили те танки. Я предоставил их еще до того, как это произошло. Когда говорят: "О, ты такой добрый к России" - я не добр к России. Я был очень жестким по отношению к России. У меня хорошие отношения с этими людьми, но я предоставил им "Джевелины". И когда они уничтожили все эти танки, это придало им уверенности. Вы знаете выражение: "Трамп дал им "Джевелины", а Обама - простыни". Правда? Это правда", - добавил американский президент.

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