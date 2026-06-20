Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: семья мальчика просит Минобороны отменить мобилизацию обвиняемого
Представители семьи убитого 5-летнего Кирилла Тлявова обратились в Министерство обороны с просьбой отменить приказ о мобилизации обвиняемого по этому делу бывшего полицейского Ивана Приходько.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала представительница потерпевших Эльвира Лазаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Обращение семьи в Минобороны и Сухопутные войска
Отмечается, что адвокат просит Минобороны проверить законность и обстоятельства мобилизации Приходько.
"Действия обвиняемого Приходько И.О. имеют признаки искусственного создания условий для уклонения от явки в суд и затягивания судебного процесса", - говорится в письме в Министерство обороны.
Кроме того, представители семьи Тлявовых направили адвокатские запросы в Командование Сухопутных войск ВСУ и в воинскую часть, чтобы подтвердить нахождение Приходько в армии, условия службы и возможность приезжать на судебные заседания или участвовать в них онлайн.
"Он (Приходько, - ред.) использует мобилизацию как повод для приостановки производства по делу, поскольку в 2029 году истекают сроки давности по обвинениям в хулиганстве, а также в хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Мы считаем, что таким образом он хочет устранить риск быть привлеченным к ответственности", - заявила Лазаренко.
Она также рассказала, что Европейский суд по правам человека, получив возражения от украинского правительства, приступил к вынесению решения по делу "Тлявовы против Украины": семья подала жалобу на чрезмерную длительность рассмотрения дела в украинских судах.
"С момента убийства Кирилла Тлявова прошло семь лет. Государство не смогло рассмотреть это дело, и за это время истек срок давности по убийству по неосторожности. (Виновный, - ред.) будет освобожден от отбывания наказания в связи с тем, что срок давности истек два года назад", - сказала Лазаренко.
Адвокат выразила надежду, что решение ЕСПЧ в пользу семьи может ускорить рассмотрение дела в национальных судах.
Что этому предшествовало?
Напомним, что апелляционное рассмотрение резонансного дела о гибели 5-летнего Кирилла Тлявова может быть приостановлено из-за мобилизации одного из обвиняемых – бывшего полицейского Ивана Приходько. Его защита просит суд приостановить производство до окончания военного положения или демобилизации военнослужащего.
Дело Кирилла Тлявова
- 5-летний Кирилл Тлявов скончался в июне 2019 года после того, как получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе Киевской области. По версии следствия, выстрел произвели полицейские, которые отдыхали и стреляли по банкам неподалеку от жилых домов.
- Это дело стало одним из самых резонансных в Украине и вызвало широкий общественный резонанс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
знакова трагедія перед інаугурацією! і скільки таких знаків приходу бідоносця?
розумію, ти, падло, не хотів, і я теж не хочю, але б я тебе, скота, розстріляв...