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Новости Убийство Кирилла Тлявова
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Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: семья мальчика просит Минобороны отменить мобилизацию обвиняемого

Мобилизация обвиняемого может приостановить расследование дела Кирилла Тлявова

Представители семьи убитого 5-летнего Кирилла Тлявова обратились в Министерство обороны с просьбой отменить приказ о мобилизации обвиняемого по этому делу бывшего полицейского Ивана Приходько.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала представительница потерпевших Эльвира Лазаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обращение семьи в Минобороны и Сухопутные войска 

Отмечается, что адвокат просит Минобороны проверить законность и обстоятельства мобилизации Приходько.

"Действия обвиняемого Приходько И.О. имеют признаки искусственного создания условий для уклонения от явки в суд и затягивания судебного процесса", - говорится в письме в Министерство обороны.

Кроме того, представители семьи Тлявовых направили адвокатские запросы в Командование Сухопутных войск ВСУ и в воинскую часть, чтобы подтвердить нахождение Приходько в армии, условия службы и возможность приезжать на судебные заседания или участвовать в них онлайн.

"Он (Приходько, - ред.) использует мобилизацию как повод для приостановки производства по делу, поскольку в 2029 году истекают сроки давности по обвинениям в хулиганстве, а также в хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Мы считаем, что таким образом он хочет устранить риск быть привлеченным к ответственности", - заявила Лазаренко.

Она также рассказала, что Европейский суд по правам человека, получив возражения от украинского правительства, приступил к вынесению решения по делу "Тлявовы против Украины": семья подала жалобу на чрезмерную длительность рассмотрения дела в украинских судах.

"С момента убийства Кирилла Тлявова прошло семь лет. Государство не смогло рассмотреть это дело, и за это время истек срок давности по убийству по неосторожности. (Виновный, - ред.) будет освобожден от отбывания наказания в связи с тем, что срок давности истек два года назад", - сказала Лазаренко.

Адвокат выразила надежду, что решение ЕСПЧ в пользу семьи может ускорить рассмотрение дела в национальных судах.

Что этому предшествовало?

Напомним, что апелляционное рассмотрение резонансного дела о гибели 5-летнего Кирилла Тлявова может быть приостановлено из-за мобилизации одного из обвиняемых – бывшего полицейского Ивана Приходько. Его защита просит суд приостановить производство до окончания военного положения или демобилизации военнослужащего.

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Дело Кирилла Тлявова

  • 5-летний Кирилл Тлявов скончался в июне 2019 года после того, как получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе Киевской области. По версии следствия, выстрел произвели полицейские, которые отдыхали и стреляли по банкам неподалеку от жилых домов.
  • Это дело стало одним из самых резонансных в Украине и вызвало широкий общественный резонанс.

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Автор: 

Минобороны (9685) обращение (813) мобилизация (3105) Кирилл Тлявов (41) Приходько Иван (4)
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Топ комментарии
+4
5-річний Кирило Тлявов помер у червні 2019 року після того, як дістав вогнепальне поранення голови у Переяславі на Київщині. За версією слідства, постріл здійснили поліцейські, які відпочивали та стріляли по банках неподалік житлових будинків. Джерело: https://censor.net/ua/n4009323

знакова трагедія перед інаугурацією! і скільки таких знаків приходу бідоносця?
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20.06.2026 02:12 Ответить
+3
Зовсім з розуму зійшли щоб ховати за мобілізацією вбивцю дитини. Мразі. Де там ненпрокурор? Він обіцяв, що жоден хто лишив життя дитину не відкараскається від покарання!!
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20.06.2026 06:29 Ответить
+3
мусор, 200 кіло, нажрався і вирішив постріляти, в результаті загибла дитина.
розумію, ти, падло, не хотів, і я теж не хочю, але б я тебе, скота, розстріляв...
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20.06.2026 06:55 Ответить

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