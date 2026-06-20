Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: родина хлопчика просить Міноборони скасувати мобілізацію обвинуваченого

Представники родини вбитого 5-річного Кирила Тлявова звернулися до Міністерства оборони з проханням скасувати наказ про мобілізацію обвинуваченого у цій справі експоліцейського Івана Приходька.

Про це у коментарі "Суспільному" розповіла представниця потерпілих Ельвіра Лазаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Звернення родини до Міноборони та Сухопутних військ

Зазначається, що адвокатка просить Міноборони перевірити законність та обставини мобілізації Приходька.

"Дії обвинуваченого Приходька І.О. мають ознаки штучного створення умов для ухилення від явки до суду та затягування судового процесу", - сказано в листі до Міністерства оборони.

Крім того, представники Тлявових скерували адвокатські запити до Командування Сухопутних військ ЗСУ та військової частини, щоб підтвердити перебування Приходька у війську, умов служби та можливості приїжджати на судові засідання чи доєднуватися онлайн.

"Він (Приходько, - ред.) використовує мобілізацію як привід зупинити провадження, тому що у 2029 році спливають строки давності за хуліганство та зберігання і носіння вогнепальної зброї і бойових припасів. Ми вважаємо, що таким чином він хоче прибрати ризик бути притягнутим до відповідальності", - заявила Лазаренко.

Вона також розповіла, що Європейський суд з прав людини, після того як отримав заперечення від українського уряду, перейшов до ухвалення рішення у справі "Тлявови проти України": родина подала скаргу на надмірну тривалість розгляду справи в українських судах.

"З моменту вбивства Кирила Тлявова минуло сім років. Держава не змогла розглянути це провадження і за цей час сплив строк давності за вбивство з необережності. (Винуватець, - ред.) буде звільнений від відбування покарання у зв'язку з тим, що він сплив два роки тому,- сказала Лазаренко.

Адвокатка висловила сподівання, що рішення ЄСПЛ на користь родини може пришвидшити розгляд справи в національних судах.

Що передувало?

Нагадаємо, що апеляційний розгляд резонансної справи про загибель 5-річного Кирила Тлявова може бути призупинений через мобілізацію одного з обвинувачених – колишнього поліцейського Івана Приходька. Його захист просить суд зупинити провадження до завершення воєнного стану або демобілізації військовослужбовця.

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Справа Кирила Тлявова

5-річний Кирило Тлявов помер у червні 2019 року після того, як дістав вогнепальне поранення голови у Переяславі на Київщині. За версією слідства, постріл здійснили поліцейські, які відпочивали та стріляли по банках неподалік житлових будинків.

Ця справа стала однією з найрезонансніших в Україні та викликала широкий суспільний резонанс.

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