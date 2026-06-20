Карандеев подтвердил подозрение по делу о выезде мужчин за границу под видом гастролей

Бывший исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев подтвердил, что ему предъявлено подозрение по делу о содействии незаконному пересечению государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

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Что говорит Карандеев?

"И сейчас, и раньше — и во времена моего руководства министерством — мы выезжали по письмам о содействии, подписанным руководителем министерства. И один из таких выездов тоже был осуществлен по письму, подписанному мной, и люди не вернулись", — пояснил Карандеев свое подозрение.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в связи с музыкальными гастролями как схемой выезда за границу бывшему главе Минкульта сообщили о подозрении. Цензор.НЕТ предполагал, что речь идет именно о Карандееве.

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