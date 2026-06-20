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Новини Карандєєв отримав підозру через незаконний виїзд чоловіків за кордон
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Карандєєв підтвердив підозру у справі про виїзд чоловіків за кордон під виглядом гастролей

карандєєв отримав підозру

Колишній виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв підтвердив, що отримав підозру у справі щодо сприяння незаконному перетину державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Що каже Карандєєв?

І зараз, і раніше - і за часів мого керівництва міністерством - ми виїжджали за листами сприяння, підписаними керівником міністерства. І один із таких виїздів теж було здійснено за листом, підписаним мною, і люди не повернулися", - пояснив свою підозру Карандєєв.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що через музичні гастролі як схему виїзду за кордон ексочільнику Мінкульту повідомили про підозру. Цензор.НЕТ припускав, що мова саме про Карандєєва.

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