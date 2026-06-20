Карандєєв підтвердив підозру у справі про виїзд чоловіків за кордон під виглядом гастролей

Колишній виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв підтвердив, що отримав підозру у справі щодо сприяння незаконному перетину державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже Карандєєв?

І зараз, і раніше - і за часів мого керівництва міністерством - ми виїжджали за листами сприяння, підписаними керівником міністерства. І один із таких виїздів теж було здійснено за листом, підписаним мною, і люди не повернулися", - пояснив свою підозру Карандєєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По 6,5 тисяч доларів за "тактичну" втечу: на Одещині затримали чотирьох киян у військовому камуфляжі. ФОТО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що через музичні гастролі як схему виїзду за кордон ексочільнику Мінкульту повідомили про підозру. Цензор.НЕТ припускав, що мова саме про Карандєєва.

Читайте: За $24 тисячі обіцяли втечу за кордон: на Рівненщині судитимуть двох переправників