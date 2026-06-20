Карандєєв підтвердив підозру у справі про виїзд чоловіків за кордон під виглядом гастролей
Колишній виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв підтвердив, що отримав підозру у справі щодо сприяння незаконному перетину державного кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Що каже Карандєєв?
І зараз, і раніше - і за часів мого керівництва міністерством - ми виїжджали за листами сприяння, підписаними керівником міністерства. І один із таких виїздів теж було здійснено за листом, підписаним мною, і люди не повернулися", - пояснив свою підозру Карандєєв.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що через музичні гастролі як схему виїзду за кордон ексочільнику Мінкульту повідомили про підозру. Цензор.НЕТ припускав, що мова саме про Карандєєва.
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