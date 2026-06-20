Новое оружие для Украины: Великобритания создает недорогие ракеты дальностью более 500 км, - Bloomberg

Великобритания разрабатывает новые ракетные системы для Украины в рамках проекта Brakestop. Оружие не будет содержать американских компонентов и может появиться на фронте в течение года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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К созданию систем привлечены компании MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

Цель проекта и участники разработки

Проект Brakestop направлен на создание более доступных дальнобойных средств поражения, которые могут быстрее производиться и поставляться на фронт. Британское правительство стремится уменьшить зависимость от дорогих высокоточных ракет и ускорить темпы производства вооружений для Украины.

В разработке участвуют ведущие оборонные компании, которые работают над созданием новых боеприпасов с оптимальным соотношением стоимости, дальности и боевой эффективности.

Технические характеристики и испытания

Ожидается, что новые системы смогут нести боевую часть весом не менее 225 килограммов и поражать цели на расстоянии более 500 километров. В то же время их точность и мощность будут ниже, чем у ракет Storm Shadow, однако стоимость значительно меньше - примерно $530 тысяч за единицу без учета боеголовки.

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Испытания планируется провести в ближайшие месяцы в Великобритании и Украине. По прогнозам, первые образцы могут появиться на поле боя в течение года после завершения испытаний.

Производство и стратегические риски

По данным источников, производители готовы запустить серийное производство до 40 единиц вооружения в месяц уже через 3-4 месяца после получения заказа. В случае отсутствия контракта с британским правительством компании могут предложить эти системы Украине или другим европейским странам.

Отдельно подчеркивается, что одним из ключевых требований Лондона является полное отсутствие американских компонентов и зависимости от американских данных, что свидетельствует о стремлении Великобритании укрепить собственную оборонную автономию.

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