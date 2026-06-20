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Новини Далекобійні ракети
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Нова зброя для України: Британія створює дешеві ракети дальністю понад 500 км, - Bloomberg

Британія розробляє нові далекобійні системи для України в рамках проєкту Brakestop

Велика Британія працює над новими ракетними системами для України в межах проєкту Brakestop. Озброєння не міститиме американських компонентів і може з’явитися на фронті протягом року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

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До створення систем залучені компанії MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace.

Мета проєкту та учасники розробки

Проєкт Brakestop спрямований на створення більш доступних далекобійних засобів ураження, які можуть швидше вироблятися та постачатися на фронт. Британський уряд прагне зменшити залежність від дорогих високоточних ракет і прискорити темпи виробництва озброєнь для України.

У розробці беруть участь провідні оборонні компанії, які працюють над створенням нових боєприпасів із балансом між вартістю, дальністю та бойовою ефективністю.

Технічні характеристики та випробування

Очікується, що нові системи зможуть нести бойову частину вагою щонайменше 225 кілограмів і вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів. Водночас їхня точність і потужність будуть нижчими, ніж у ракет Storm Shadow, однак вартість значно менша — приблизно $530 тисяч за одиницю без урахування боєголовки.

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Випробування планують провести у найближчі місяці у Великій Британії та Україні. За прогнозами, перші зразки можуть з’явитися на полі бою протягом року після завершення тестувань.

Виробництво та стратегічні ризики

За даними джерел, виробники готові запускати серійне виробництво до 40 одиниць озброєння на місяць уже через 3–4 місяці після отримання замовлення. У разі відсутності контракту з британським урядом компанії можуть запропонувати ці системи Україні або іншим європейським країнам.

Окремо підкреслюється, що однією з ключових вимог Лондона є повна відсутність американських компонентів та залежності від американських даних, що свідчить про прагнення Великої Британії посилити власну оборонну автономію.

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Автор: 

Велика Британія (5993) ракети (4460) Україна (7472) Storm Shadow (29)
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Топ коментарі
+7
Можна подякувати британцям за допомогу в створенні ракети. Бо шлілермани з якого б боку не підійшли до цього виробі, то в них з Голобородько вийде тільки міндич і "династія".
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20.06.2026 14:22 Відповісти
+5
Знову Кацапія "засмердить", що "англичанка гадит"...
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20.06.2026 13:58 Відповісти
+1
Навіщо про це звиздіти,ум голови не бере!
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20.06.2026 14:19 Відповісти

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