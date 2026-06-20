Собаки загрызли женщину до смерти в Борисполе
В Борисполе Киевской области собаки загрызли женщину до смерти, прокуратура выясняет обстоятельства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской облпрокуратуры.
Начато досудебное расследование
Как отмечается, под процессуальным руководством Бориспольской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).
Подробности
По предварительным данным, 19 июня около 15:40 в городе Борисполь две собаки породы кане-корсо выбежали из частного домовладения через неплотно закрытую калитку и попали на соседский двор, где набросились на человека.
В результате нападения животных 79-летняя женщина получила тяжкие телесные повреждения. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась.
Владелицу собак задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, собак изъяли и доставили в кинологический центр. В настоящее время ведутся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Досудебное расследование проводят следователи Бориспольского районного управления полиции.
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