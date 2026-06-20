УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11693 відвідувача онлайн
Новини
3 575 24

Собаки насмерть загризли жінку у Борисполі

Собаки загризли жінку

У Борисполі на Київщині собаки насмерть загризли жінку, прокуратура зʼясовує обставини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської облпрокуратури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розпочато досудове розслідування

Як зазначається, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом заподіяння смерті через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд змінив правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі. Що передбачено?

Деталі

За попередніми даними, 19 червня близько 15:40 у місті Бориспіль дві собаки породи кане-корсо вибігли з приватного домоволодіння через нещільно зачинену хвіртку та потрапили на сусіднє подвір’я, де накинулися на людину.

Унаслідок нападу тварин 79-річна жінка дістала тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу було госпіталізовано до лікарні, де вона померла.

Власницю собак затримано в порядку ст. 208 КПК України, собак вилучено до кінологічного центру. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Також читайте: Пішов із життя Андрій Таран - парамедик та капелан, позивний Падре

Досудове розслідування здійснюють слідчі Бориспільського районного управління поліції.

Автор: 

Бориспіль (1127) Київська область (4644) прокуратура (3727) смерть (6758) собаки (107) Бориспільський район (82)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Усыпить. Хозяйку.
показати весь коментар
20.06.2026 14:36 Відповісти
+9
"Довийобувалися"... Скільки разів уже говорили, що потрібно посилить вимоги до утримання собак "бійцівських порід. В Європі Деякі породи заборонені до розведення. Деякі - "обмежені в розведенні", шляхом створення особливих вимог щодо утримання . І там вимоги такі, що легше отримать дозвіл на нарізну вогнепальну зброю... І треба мать на увазі, що при вступі в силу подібних вимог, багато власників спробують від них позбавиться.... Тобто, просто виженуть їх з дому (як це сталося у Флориді, після вступу в силу обмежень на утримання пітонів).
А ще ж у нас безконтрольно розмножуються бродячі собаки. І багато з них, у прифронтових районах, уже перестали бояться людини, і скуштували їх м'ясо... Це - ПРОБЛЕМА...
показати весь коментар
20.06.2026 14:53 Відповісти
+7
Хазяйку собак в буцугарню, як за вбивство, а собак усипити! За*бали вже ці любітЬЄлі жівотних! Зараз у дворі як на псюрні. Будують їм будки, бабусі прикормлюють, дітки з ними граються та т.і. У нас в дворі є колонка де можна накачати води, люди ходять, а собаки їх гризуть. Весь день діти пищать, собаки гавкають, маЦАклісти деренчать, в магазин через двір товари возять і це все супроводжується собачим лаєм. Закрити вікта та включити кондиціонер, мені як пенсіонеру задороге задоволення. Владі похер, вони думають як з бюджетика собі в карман через фірмочки родичів побільше бабла накосити поки йде війна.
показати весь коментар
20.06.2026 14:54 Відповісти

Завантаження...

 
 