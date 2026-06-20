Собаки насмерть загризли жінку у Борисполі
У Борисполі на Київщині собаки насмерть загризли жінку, прокуратура зʼясовує обставини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської облпрокуратури.
Розпочато досудове розслідування
Як зазначається, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом заподіяння смерті через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).
Деталі
За попередніми даними, 19 червня близько 15:40 у місті Бориспіль дві собаки породи кане-корсо вибігли з приватного домоволодіння через нещільно зачинену хвіртку та потрапили на сусіднє подвір’я, де накинулися на людину.
Унаслідок нападу тварин 79-річна жінка дістала тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу було госпіталізовано до лікарні, де вона померла.
Власницю собак затримано в порядку ст. 208 КПК України, собак вилучено до кінологічного центру. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Бориспільського районного управління поліції.
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