Собаки насмерть загризли жінку у Борисполі

У Борисполі на Київщині собаки насмерть загризли жінку, прокуратура зʼясовує обставини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської облпрокуратури.

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Розпочато досудове розслідування

Як зазначається, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом заподіяння смерті через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).

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Деталі

За попередніми даними, 19 червня близько 15:40 у місті Бориспіль дві собаки породи кане-корсо вибігли з приватного домоволодіння через нещільно зачинену хвіртку та потрапили на сусіднє подвір’я, де накинулися на людину.

Унаслідок нападу тварин 79-річна жінка дістала тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілу було госпіталізовано до лікарні, де вона померла.

Власницю собак затримано в порядку ст. 208 КПК України, собак вилучено до кінологічного центру. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

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Досудове розслідування здійснюють слідчі Бориспільського районного управління поліції.