Враг нанёс удар дронами по Николаевской области: двое раненых, есть повреждения

Днём 20 июня 2026 года войска РФ атаковали Куцурубскую громаду Николаевской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия

Как отмечается, по предварительным данным, враг атаковал громаду с использованием БПЛА типа "Молния". В результате удара в с. Парутино ранены два мужчины в возрасте 40 и 45 лет. Один из них госпитализирован.

Также повреждены пекарня и три автомобиля.

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