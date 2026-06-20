Ворог ударив дронами по Миколаївщині: двоє поранених, є пошкодження
Вдень 20 червня 2026 року війська РФ атакували Куцурубську громаду Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
Як зазначається, попередньо, ворог атакував громаду з використанням БпЛА типу "Молнія". Внаслідок удару у с. Парутине поранено двох чоловіків віком 40 та 45 років. Один із них госпіталізований.
Також пошкоджено пекарню і три автомобілі.
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