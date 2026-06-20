На фронте зафиксировано 66 боевых столкновений, наиболее активным остается Покровское направление, - Генштаб

С начала суток агрессор 66 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 20 июня, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Рыжевка, Яструбщина, Рогизное, Потаповка, Демьяновка, Толстодубово, Бунякино, Кучеровка.

В Черниговской области - Гремяч, Сеньковка, Зализный Мост.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник не проводил наступательных действий, осуществил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону возле Избицкого и Зыбино. Два боя продолжаются и в эти минуты.

Читайте также: У войск РФ проблемы с логистикой на Приднепровском направлении, - военные

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районе Новоплатоновки и в сторону населенных пунктов Кившаровка, Купянск-Узловой. Одно боестолкновение продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в районах Ольговки, Новоселовки, Дробышево, Дерилово, Лимана. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калеников, Закитного и в сторону населенного пункта Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг один раз пытался продвинуться вблизи населенного пункта Тихоновка.

На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты шестнадцать раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Удачное, Родинское и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Дорожное, Новогришино, Гулево, Мирное, Сергеевка. Две атаки продолжаются.

Читайте: Враг пытался прорвать нашу оборону в Волчанске, - ГОС

На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Поддубного и в сторону Тернового. Одно боевое столкновение продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Гуляйпольское, Зализнычное, Еленокoнстантиновка, Чаривное и в сторону Гиркого, Воздвижевки. Два боевые столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Каменское и Степногорск.

По данным Генштаба, на Приднепровском направлении попыток врага продвигаться не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.

Читайте: Штурм Малой Токмачки провалился: оккупанты не дошли до села, - 118-я ОМБр