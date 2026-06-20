На фронте зафиксировано 66 боевых столкновений, наиболее активным остается Покровское направление, - Генштаб
С начала суток агрессор 66 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 20 июня, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
- Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Рыжевка, Яструбщина, Рогизное, Потаповка, Демьяновка, Толстодубово, Бунякино, Кучеровка.
- В Черниговской области - Гремяч, Сеньковка, Зализный Мост.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник не проводил наступательных действий, осуществил 37 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону возле Избицкого и Зыбино. Два боя продолжаются и в эти минуты.
На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районе Новоплатоновки и в сторону населенных пунктов Кившаровка, Купянск-Узловой. Одно боестолкновение продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в районах Ольговки, Новоселовки, Дробышево, Дерилово, Лимана. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калеников, Закитного и в сторону населенного пункта Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении враг один раз пытался продвинуться вблизи населенного пункта Тихоновка.
На Константиновском направлении наши защитники отразили восемь атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты шестнадцать раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Удачное, Родинское и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Дорожное, Новогришино, Гулево, Мирное, Сергеевка. Две атаки продолжаются.
На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Поддубного и в сторону Тернового. Одно боевое столкновение продолжается.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Гуляйпольское, Зализнычное, Еленокoнстантиновка, Чаривное и в сторону Гиркого, Воздвижевки. Два боевые столкновения продолжаются.
На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Каменское и Степногорск.
По данным Генштаба, на Приднепровском направлении попыток врага продвигаться не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.
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