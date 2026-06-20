Один человек погиб и семеро получили ранения в результате российских обстрелов Херсонщины
В течение дня 20 июня 2026 года армия РФ обстреливала Херсонскую область из артиллерии, минометов и БПЛА, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атак
По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии погиб один человек, еще семеро получили ранения.
- Так, в селе Чайчино днем в результате атаки с помощью дронов погиб 41-летний мужчина. При этом еще двое человек получили травмы.
- Еще пять мирных жителей пострадали от российских БПЛА в Зеленовке и Киселевке.
Повреждения
Кроме того, повреждены частные дома и автотранспорт.
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