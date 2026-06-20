Сутки в Херсонской области: один человек погиб, 23 ранены, повреждены десятки объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Херсонской области в результате очередных российских обстрелов погиб один человек, ещё 23 получили ранения. Также зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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Российские войска в течение суток обстреливали Херсонский и Бериславский районы из артиллерии, минометов и беспилотников различных типов.

Под обстрелом оказались Херсон, Антоновка, Станислав, Чернобаевка, Камышаны, Берислав и другие населенные пункты правобережья области.

Жертвы среди гражданского населения и атаки на транспорт

Больше всего пострадали мирные жители в результате атак дронами на общественный транспорт в Херсоне. В результате ударов по маршрутным автобусам несколько человек получили ранения, еще одна женщина впоследствии скончалась от полученных травм.

Отдельные удары FPV-дронами и артиллерией привели к ранениям жителей Чернобаевки, Камышан, Ингульца и других населенных пунктов. Среди пострадавших - люди разного возраста, в том числе пожилые граждане.

Масштабные разрушения инфраструктуры

В результате обстрелов повреждено около 70 объектов гражданской инфраструктуры. Среди них - многоквартирные и частные дома, объекты критической инфраструктуры, медицинское учреждение, собор, автозаправка, транспорт, а также хозяйственные постройки.

Местные власти и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атак и документировать военные преступления российских войск.

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