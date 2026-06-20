Доба на Херсонщині: одна людина загинула, 23 поранено, пошкоджено десятки об’єктів. ФОТОрепортаж

У Херсонській області внаслідок чергових російських обстрілів загинула одна людина, ще 23 дістали поранення. Також зафіксовано масштабні руйнування цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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Російські війська протягом доби обстрілювали Херсонський та Бериславський райони з артилерії, мінометів і безпілотників різних типів.

Під вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Станіслав, Чорнобаївка, Комишани, Берислав та інші населені пункти правобережжя області.

Жертви серед цивільних і атаки на транспорт

Найбільше постраждали цивільні внаслідок атак дронами на громадський транспорт у Херсоні. В результаті ударів по маршрутних автобусах поранено кілька людей, ще одна жінка згодом померла від отриманих травм.

Окремі удари FPV-дронами та артилерією призвели до поранень мешканців Чорнобаївки, Комишан, Інгульця та інших населених пунктів. Серед постраждалих — люди різного віку, зокрема літні громадяни.

Масштабні руйнування інфраструктури

Унаслідок обстрілів пошкоджено близько 70 об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них — багатоквартирні та приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, медичний заклад, собор, автозаправка, транспорт, а також господарські споруди.

Місцева влада та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки атак і документувати воєнні злочини російських військ.

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