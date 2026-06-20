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Одна людина загинула і сім поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Обстріли Херсонщини

Упродовж дня 20 червня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли Херсонської області артилерію, мінометами та БпЛА, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атак

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії загинула людина, ще сім – дістали поранення.

  • Так, у селі Чайчине вдень від атаки за допомогою дронів загинув 41-річний чоловік. Водночас ще двоє людей дістали травм.
  • Ще п’ять цивільних постраждалі від російських БпЛА у Зеленівці та Киселівці.

Також дивіться: Доба на Херсонщині: одна людина загинула, 23 поранено, пошкоджено десятки об’єктів. ФОТОрепортаж

Пошкодження

Крім того, пошкоджено приватні будинки та автотранспорт.

Також читайте: Росіяни з дрона атакували маршрутку в Херсоні: 4 особи поранено

Автор: 

Херсонська область (6749) Херсонський район (923) Киселівка (1) Зеленівка (23)
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