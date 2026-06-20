Одна людина загинула і сім поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини
Упродовж дня 20 червня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли Херсонської області артилерію, мінометами та БпЛА, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атак
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії загинула людина, ще сім – дістали поранення.
- Так, у селі Чайчине вдень від атаки за допомогою дронів загинув 41-річний чоловік. Водночас ще двоє людей дістали травм.
- Ще п’ять цивільних постраждалі від російських БпЛА у Зеленівці та Киселівці.
Пошкодження
Крім того, пошкоджено приватні будинки та автотранспорт.
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