Одна людина загинула і сім поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Упродовж дня 20 червня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли Херсонської області артилерію, мінометами та БпЛА, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атак

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії загинула людина, ще сім – дістали поранення.

Так, у селі Чайчине вдень від атаки за допомогою дронів загинув 41-річний чоловік. Водночас ще двоє людей дістали травм.

Ще п’ять цивільних постраждалі від російських БпЛА у Зеленівці та Киселівці.

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Пошкодження

Крім того, пошкоджено приватні будинки та автотранспорт.

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