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Новости Обстрелы Запорожья
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Оккупанты атаковали Запорожье: двое погибших и, как минимум, пятеро раненых. ФОТО

Сегодня, 20 июня, российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, отмечалось, что в областном центре раздавались взрывы и был виден дым.

"Дым, который видят запорожцы, - последствия вражеской атаки", - написал глава ОВА.

Позже стало известно, что, по предварительным данным, в результате вражеской атаки на Запорожье погибли два человека и по меньшей мере пять - ранены.

Смотрите также: Сутки в Запорожье: 20 раненых, повреждено почтовое отделение. ФОТОрепортаж

Последствия атаки

Атака на Запорожье
Атака на Запорожье

Смотрите также: Оккупанты нанесли удар по зданию логистического оператора в Запорожье: число раненых возросло до 10. ФОТОрепортаж (обновлено)

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Запорожье (2955) обстрел (33249) Запорожская область (4471) Запорожский район (623)
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Топ комментарии
+6
КАБи по Запоріжжя - це дуже погано. А де протидія КАБам від польського орденоносця? Де наші системи ППО,тяжкі б не тільки збивали КАБи, в і літаки, які їх випускають? Чому ворог так близько підійшов до Запоріжжя? Хто розміновував Чонгар і відводив наші війська?
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20.06.2026 18:28 Ответить
+6
Орденоносець зліз з білого фаянсового коня та пішов на Нову пошту відправляти на Польщу білого орла.
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20.06.2026 18:33 Ответить
+3
Так, а можна ще поставити простіше питання: " А де наші ''Кільчень''?
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20.06.2026 18:31 Ответить

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