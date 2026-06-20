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Оккупанты атаковали Запорожье: двое погибших и, как минимум, пятеро раненых. ФОТО
Сегодня, 20 июня, российские войска нанесли удары по Запорожью, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, отмечалось, что в областном центре раздавались взрывы и был виден дым.
"Дым, который видят запорожцы, - последствия вражеской атаки", - написал глава ОВА.
Позже стало известно, что, по предварительным данным, в результате вражеской атаки на Запорожье погибли два человека и по меньшей мере пять - ранены.
Последствия атаки
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