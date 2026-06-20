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Новини Обстріли Запоріжжя
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Окупанти атакували Запоріжжя 9 КАБами: четверо загиблих і шестеро поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 20 червня, російські війська завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначалося, що в обласному центрі лунали вибухи і було видно дим.

"Дим, який бачать запоріжці - наслідки ворожої атаки", - написав голова ОВА.

Пізніше стало відомо, що, за попередніми даними, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя загинули двоє людей і щонайменше п'ять - поранені.

Також дивіться: Доба на Запоріжжі: 20 поранених, пошкоджене поштове відділення. ФОТОрепортаж

Оновлена інформація

Федоров поінформував, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя збільшується. Повідомлення про нові наслідки атаки продовжують надходити до екстрених служб

За його даними, під завалами, ймовірно, перебуває людина.

Попередньо, росіяни завдали 9 ударів КАБами по обласному центру.

Наразі відомо, що четверо людей загинули, ще шестеро дістали поранення.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Наслідки атаки

Атака на Запоріжжя
Атака на Запоріжжя

Також дивіться: Окупанти вдарили по будівлі логістичного оператора у Запоріжжі: кількість поранених зросла до 10. ФОТОрепортаж (оновлено)

Атака на Запоріжжя

Автор: 

Запоріжжя (2604) обстріл (34603) Запорізька область (4997) Запорізький район (633)
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Топ коментарі
+7
КАБи по Запоріжжя - це дуже погано. А де протидія КАБам від польського орденоносця? Де наші системи ППО,тяжкі б не тільки збивали КАБи, в і літаки, які їх випускають? Чому ворог так близько підійшов до Запоріжжя? Хто розміновував Чонгар і відводив наші війська?
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20.06.2026 18:28 Відповісти
+7
Орденоносець зліз з білого фаянсового коня та пішов на Нову пошту відправляти на Польщу білого орла.
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20.06.2026 18:33 Відповісти
+5
Так, а можна ще поставити простіше питання: " А де наші ''Кільчень''?
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20.06.2026 18:31 Відповісти

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