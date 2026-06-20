Окупанти атакували Запоріжжя 9 КАБами: четверо загиблих і шестеро поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 20 червня, російські війська завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, зазначалося, що в обласному центрі лунали вибухи і було видно дим.
"Дим, який бачать запоріжці - наслідки ворожої атаки", - написав голова ОВА.
Пізніше стало відомо, що, за попередніми даними, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя загинули двоє людей і щонайменше п'ять - поранені.
Оновлена інформація
Федоров поінформував, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя збільшується. Повідомлення про нові наслідки атаки продовжують надходити до екстрених служб
За його даними, під завалами, ймовірно, перебуває людина.
Попередньо, росіяни завдали 9 ударів КАБами по обласному центру.
Наразі відомо, що четверо людей загинули, ще шестеро дістали поранення.
Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Наслідки атаки
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