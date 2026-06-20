Зеленский призвал сегодня ночью и в ближайшее время реагировать на воздушные тревоги: РФ подготовилась к массированному удару

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия подготовилась к новому массированному удару по Украине, и призвал граждан внимательно относиться к воздушным тревогам.

Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

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Россия подготовилась к новому удару

Так, президент подчеркнул, что сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам, поскольку россияне подготовились к массированному удару.

"Россияне не прекращают войну, хотя все предложения по этому поводу - реальные форматы, возможности - все это уже давно у них на столе, и Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира. Наше предложение о встрече - предложение Путину - о прямом и честном разговоре в формате Украина - Россия при поддержке партнеров - наше предложение остается в силе. И это важно, чтобы война все-таки закончилась миром", - отметил Зеленский.

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Сегодняшние атаки РФ

Также президент напомнил об обстрелах, которые Россия совершила сегодня в течение дня и в результате которых есть погибшие и раненые.

"Сегодня уже днем были новые российские удары по Украине – "шахедами". С утра в течение дня было более 200 дронов. И хотя значительную часть этих "шахедов" сбили, но, к сожалению, были и попадания.

Также были удары по Запорожью – к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Были удары по Донецкой, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областям. Сейчас в Киеве объявлена новая тревога", – отметил президент.

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