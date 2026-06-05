Россия продолжает войну против жизни, атакуя гражданскую инфраструктуру, - Зеленский

Россия продолжает целенаправленно наносить удары по гражданским объектам, пополняя список разрушенных предприятий и объектов инфраструктуры новыми объектами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Список очередных "побед" России за несколько дней пополнился заводом "Яготинское для детей", который производил детское питание. В Киевской области продолжаются спасательные работы на месте этого удара – подразделения ГСЧС уже ликвидировали пожар. На данный момент известно о семи раненых. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Кроме того, среди объектов, подвергшихся российским ударам в последние дни, президент назвал продовольственные склады и почтовый сервис в Днепропетровской области, автомобиль скорой помощи в Херсоне, здание школы в Сумской области, портовую инфраструктуру в Одесской области, а также жилые дома и амбулаторию в Харьковской области.

Зеленский подчеркнул, что каждый пакет международной помощи, усиление противовоздушной обороны, совместное производство вооружения и санкционное давление на Россию помогают защищать жизни украинцев.

"Россия продолжает свою войну против жизни, и каждый, кто нам помогает, действительно стоит на защите жизни", – подчеркнул президент.

Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и подчеркнул необходимость совместных усилий для того, чтобы заставить Россию прекратить войну и перейти к дипломатическому урегулированию.

Что предшествовало?

В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Силы ПВО сбили или подавили 198 беспилотников, зафиксированы попадания в нескольких локациях.

Известно, что утром 5 июня российские дроны атаковали гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области, погибли 4 человека.

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