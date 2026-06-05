РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10256 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Украины
499 15

Россия продолжает войну против жизни, атакуя гражданскую инфраструктуру, - Зеленский

Зеленский отреагировал на удар по заводу "Яготинское для детей": четверо погибших

Россия продолжает целенаправленно наносить удары по гражданским объектам, пополняя список разрушенных предприятий и объектов инфраструктуры новыми объектами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Список очередных "побед" России за несколько дней пополнился заводом "Яготинское для детей", который производил детское питание. В Киевской области продолжаются спасательные работы на месте этого удара – подразделения ГСЧС уже ликвидировали пожар. На данный момент известно о семи раненых. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Кроме того, среди объектов, подвергшихся российским ударам в последние дни, президент назвал продовольственные склады и почтовый сервис в Днепропетровской области, автомобиль скорой помощи в Херсоне, здание школы в Сумской области, портовую инфраструктуру в Одесской области, а также жилые дома и амбулаторию в Харьковской области.

Зеленский подчеркнул, что каждый пакет международной помощи, усиление противовоздушной обороны, совместное производство вооружения и санкционное давление на Россию помогают защищать жизни украинцев.

"Россия продолжает свою войну против жизни, и каждый, кто нам помогает, действительно стоит на защите жизни", – подчеркнул президент.

Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины и подчеркнул необходимость совместных усилий для того, чтобы заставить Россию прекратить войну и перейти к дипломатическому урегулированию.

Что предшествовало?

В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Силы ПВО сбили или подавили 198 беспилотников, зафиксированы попадания в нескольких локациях.

Известно, что утром 5 июня российские дроны атаковали гражданское предприятие пищевой промышленности в Броварском районе Киевской области, погибли 4 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Запорожье дронами: повреждено многоэтажное здание, 11 раненых, есть погибшая. ФОТОрепортаж. (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (24411) Киевская область (4662) обстрел (33004)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Это награда за разминированный Чонгар,за "русские тоже люди они не нападут",за "финансирование армии это популизм",за " жрите шашлыки войны не будет",кто приглашал агрессора никогда его изгнать не сможет.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:01 Ответить
+7
Та ви шо? Такий вумний президент. А що б ми робили, якби вибрали того, хто продовжував би мінувати поля на виходах ворога з Криму і будувати для них реальні фортифікації, а не відводив наші війська в чисте поле? Як би тоді мальчікі в трусіках кцапської армії пройшли з Криму і за три дня захопили південь і Запорізьку АЕС і все Азовське море, про яке ще колись мріяв іїх Петро Кривавий, якого називають "перший"? Хто б знищив так всі ракетні програми, як не таємний Володя з плівок Міндіча? Ото б сиділи українці без війни і їм було б дуже скучно, а так кожного дня під обстрілами, знають що таке ракети, дрони, снаряди..., розбіглися по всій Європі, та що там Європі - світу. Але що я тут розпинаюся - це вибір наріду 73%. А сьогодні той, хто допоміг ворогу чеше ніби правильні речі, відмежовуючи себе від тих ганебних дій. Але б цього точно не сталося, якби не Голобородько і його оточення.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:10 Ответить
+5
Напевно чєлобітная царю від клоуна не допомогла.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мда
показать весь комментарий
05.06.2026 12:59 Ответить
Это награда за разминированный Чонгар,за "русские тоже люди они не нападут",за "финансирование армии это популизм",за " жрите шашлыки войны не будет",кто приглашал агрессора никогда его изгнать не сможет.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:01 Ответить
Не нагорода, а розплата
показать весь комментарий
05.06.2026 13:10 Ответить
Чудак на літеру "М"...
показать весь комментарий
05.06.2026 13:10 Ответить
Та ви шо? Такий вумний президент. А що б ми робили, якби вибрали того, хто продовжував би мінувати поля на виходах ворога з Криму і будувати для них реальні фортифікації, а не відводив наші війська в чисте поле? Як би тоді мальчікі в трусіках кцапської армії пройшли з Криму і за три дня захопили південь і Запорізьку АЕС і все Азовське море, про яке ще колись мріяв іїх Петро Кривавий, якого називають "перший"? Хто б знищив так всі ракетні програми, як не таємний Володя з плівок Міндіча? Ото б сиділи українці без війни і їм було б дуже скучно, а так кожного дня під обстрілами, знають що таке ракети, дрони, снаряди..., розбіглися по всій Європі, та що там Європі - світу. Але що я тут розпинаюся - це вибір наріду 73%. А сьогодні той, хто допоміг ворогу чеше ніби правильні речі, відмежовуючи себе від тих ганебних дій. Але б цього точно не сталося, якби не Голобородько і його оточення.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:10 Ответить
Кончу заспу хоч раз атакували? Дивним чином 5 рік оминають...
показать весь комментарий
05.06.2026 13:11 Ответить
Напевно чєлобітная царю від клоуна не допомогла.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:12 Ответить
Здається мені що це була дешева вистава для наріду
показать весь комментарий
05.06.2026 13:37 Ответить
А чому дешева? Невже у Діми Литвина така мала зарплата? Чому у Литвина - так то ж його слова, блазень текст тільки озвучує.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:53 Ответить
Ну то ще телеграму ***** пошли вкупі з листом. Ідіот.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:15 Ответить
Б"ють - то шо ми зробим - потрібна відповідь
показать весь комментарий
05.06.2026 13:15 Ответить
Напиши про це книгу, листа вже ж написав Буратіно ти наш
показать весь комментарий
05.06.2026 13:25 Ответить
зєлупа допомагає русні знищити країну.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:31 Ответить
"Війна проти життя" - оце потужно.
показать весь комментарий
05.06.2026 13:37 Ответить
Так, Діма завернув не падєццкі! Щоб усі зрозуміли, що торчок у кріслі президента сидить не просто так!
показать весь комментарий
05.06.2026 13:55 Ответить
 
 