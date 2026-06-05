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Новини Обстріли України
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Росія продовжує війну проти життя, атакуючи цивільну інфраструктуру, - Зеленський

Зеленський відреагував на удар по заводу "Яготинське для дітей": четверо загиблих

Росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по цивільних об’єктах, поповнюючи перелік зруйнованих підприємств та інфраструктури новими об’єктами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Перелік чергових "перемог" Росії за кілька днів поповнився заводом "Яготинське для дітей", що виробляв дитяче харчування. На Київщині тривають рятувальні роботи на місці цього удару – підрозділи ДСНС уже ліквідували пожежу. Станом на зараз відомо про сімох поранених. На жаль, чотири людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, серед об’єктів, які зазнали російських ударів останніми днями, президент назвав продовольчі склади та поштовий сервіс на Дніпропетровщині, автомобіль швидкої допомоги у Херсоні, будівлю школи на Сумщині, портову інфраструктуру на Одещині, а також житлові будинки та амбулаторію на Харківщині.

Зеленський наголосив, що кожен пакет міжнародної допомоги, посилення протиповітряної оборони, спільне виробництво озброєння та санкційний тиск на Росію допомагають захищати життя українців.

"Росія продовжує свою війну проти життя, і кожен, хто нам допомагає, дійсно стоїть на його захисті", – підкреслив президент.

Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку України та наголосив на необхідності спільних зусиль для того, щоб змусити Росію припинити війну та перейти до дипломатичного врегулювання.

Що передувало?

У ніч на 5 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили або подавили 198 безпілотників, зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Відомо, що зранку 5 червня російські дрони атакували цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київщини, загинули 4 людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Запоріжжя дронами: пошкоджена багатоповерхівка, 11 поранених, є загибла. ФОТОрепортаж. (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) Київська область (4617) обстріл (34353)
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Топ коментарі
+11
Это награда за разминированный Чонгар,за "русские тоже люди они не нападут",за "финансирование армии это популизм",за " жрите шашлыки войны не будет",кто приглашал агрессора никогда его изгнать не сможет.
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05.06.2026 13:01 Відповісти
+7
Та ви шо? Такий вумний президент. А що б ми робили, якби вибрали того, хто продовжував би мінувати поля на виходах ворога з Криму і будувати для них реальні фортифікації, а не відводив наші війська в чисте поле? Як би тоді мальчікі в трусіках кцапської армії пройшли з Криму і за три дня захопили південь і Запорізьку АЕС і все Азовське море, про яке ще колись мріяв іїх Петро Кривавий, якого називають "перший"? Хто б знищив так всі ракетні програми, як не таємний Володя з плівок Міндіча? Ото б сиділи українці без війни і їм було б дуже скучно, а так кожного дня під обстрілами, знають що таке ракети, дрони, снаряди..., розбіглися по всій Європі, та що там Європі - світу. Але що я тут розпинаюся - це вибір наріду 73%. А сьогодні той, хто допоміг ворогу чеше ніби правильні речі, відмежовуючи себе від тих ганебних дій. Але б цього точно не сталося, якби не Голобородько і його оточення.
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05.06.2026 13:10 Відповісти
+5
Напевно чєлобітная царю від клоуна не допомогла.
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05.06.2026 13:12 Відповісти
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мда
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05.06.2026 12:59 Відповісти
Это награда за разминированный Чонгар,за "русские тоже люди они не нападут",за "финансирование армии это популизм",за " жрите шашлыки войны не будет",кто приглашал агрессора никогда его изгнать не сможет.
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05.06.2026 13:01 Відповісти
Не нагорода, а розплата
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05.06.2026 13:10 Відповісти
Чудак на літеру "М"...
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05.06.2026 13:10 Відповісти
Та ви шо? Такий вумний президент. А що б ми робили, якби вибрали того, хто продовжував би мінувати поля на виходах ворога з Криму і будувати для них реальні фортифікації, а не відводив наші війська в чисте поле? Як би тоді мальчікі в трусіках кцапської армії пройшли з Криму і за три дня захопили південь і Запорізьку АЕС і все Азовське море, про яке ще колись мріяв іїх Петро Кривавий, якого називають "перший"? Хто б знищив так всі ракетні програми, як не таємний Володя з плівок Міндіча? Ото б сиділи українці без війни і їм було б дуже скучно, а так кожного дня під обстрілами, знають що таке ракети, дрони, снаряди..., розбіглися по всій Європі, та що там Європі - світу. Але що я тут розпинаюся - це вибір наріду 73%. А сьогодні той, хто допоміг ворогу чеше ніби правильні речі, відмежовуючи себе від тих ганебних дій. Але б цього точно не сталося, якби не Голобородько і його оточення.
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05.06.2026 13:10 Відповісти
Кончу заспу хоч раз атакували? Дивним чином 5 рік оминають...
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05.06.2026 13:11 Відповісти
Напевно чєлобітная царю від клоуна не допомогла.
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05.06.2026 13:12 Відповісти
Здається мені що це була дешева вистава для наріду
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05.06.2026 13:37 Відповісти
А чому дешева? Невже у Діми Литвина така мала зарплата? Чому у Литвина - так то ж його слова, блазень текст тільки озвучує.
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05.06.2026 13:53 Відповісти
Ну то ще телеграму ***** пошли вкупі з листом. Ідіот.
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05.06.2026 13:15 Відповісти
Б"ють - то шо ми зробим - потрібна відповідь
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05.06.2026 13:15 Відповісти
Напиши про це книгу, листа вже ж написав Буратіно ти наш
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05.06.2026 13:25 Відповісти
зєлупа допомагає русні знищити країну.
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05.06.2026 13:31 Відповісти
"Війна проти життя" - оце потужно.
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05.06.2026 13:37 Відповісти
Так, Діма завернув не падєццкі! Щоб усі зрозуміли, що торчок у кріслі президента сидить не просто так!
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05.06.2026 13:55 Відповісти
 
 