Росія продовжує війну проти життя, атакуючи цивільну інфраструктуру, - Зеленський

Росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по цивільних об’єктах, поповнюючи перелік зруйнованих підприємств та інфраструктури новими об’єктами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Перелік чергових "перемог" Росії за кілька днів поповнився заводом "Яготинське для дітей", що виробляв дитяче харчування. На Київщині тривають рятувальні роботи на місці цього удару – підрозділи ДСНС уже ліквідували пожежу. Станом на зараз відомо про сімох поранених. На жаль, чотири людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, серед об’єктів, які зазнали російських ударів останніми днями, президент назвав продовольчі склади та поштовий сервіс на Дніпропетровщині, автомобіль швидкої допомоги у Херсоні, будівлю школи на Сумщині, портову інфраструктуру на Одещині, а також житлові будинки та амбулаторію на Харківщині.

Зеленський наголосив, що кожен пакет міжнародної допомоги, посилення протиповітряної оборони, спільне виробництво озброєння та санкційний тиск на Росію допомагають захищати життя українців.

"Росія продовжує свою війну проти життя, і кожен, хто нам допомагає, дійсно стоїть на його захисті", – підкреслив президент.

Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку України та наголосив на необхідності спільних зусиль для того, щоб змусити Росію припинити війну та перейти до дипломатичного врегулювання.

Що передувало?

У ніч на 5 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили або подавили 198 безпілотників, зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Відомо, що зранку 5 червня російські дрони атакували цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київщини, загинули 4 людини.

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