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Новини Обстріли України
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Зеленський закликав сьогодні вночі та найближчим часом реагувати на повітряні тривоги: РФ підготувалася до масованого удару

Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія підготувалася до нового масованого удару по Україні, і закликав громадян уважно ставитися до повітряних тривог.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

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РФ підготувалася до новогу удару

Так, президент наголосив, що сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог, адже росіяни підготувались до масованого удару.

"Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості – усе вже давно у них на столі і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої і чесної розмови у форматі Україна – Росія за підтримки партнерів – наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Росія продовжує війну проти життя, атакуючи цивільну інфраструктуру, - Зеленський

Сьогоднішні атаки РФ

Також президент нагадав про обстріли, які Росія вчинила сьогодні протягом дня і внаслідок яких є загиблі та поранені.

"Сьогодні вже вдень були нові російські удари по Україні – "шахедами". Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих "шахедів" збили, але, на жаль, були і влучання.

Також були удари по Запоріжжю – на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Були удари по Донеччині, Сумщині, Харківщині, Дніпровщині. Зараз нова тривога у Києві", - зазначив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28120) обстріл (34603) повітряна тривога (981)
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Топ коментарі
+18
краще б ти і зараз залишався дешевим квартальним шутом на підсосах ,а ми спали б в тиші,мирі в колі своїх семей....
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20.06.2026 19:53 Відповісти
+18
Ну і як реагувати? Почув тривогу і що робити? Де збудовані укриття? Чи Зе пропонує перейти з кімнати в кімнату? Оце і вся його турбота?
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20.06.2026 19:53 Відповісти
+11
Так в нас вона була ще в 2019 році, але її 73% разом з популістами закатали в асфальт.
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20.06.2026 19:58 Відповісти

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