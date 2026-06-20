Мужчина с осколком разбитой бутылки напал на людей в Харькове: трое пострадавших, злоумышленник задержан, - Нацполиция
В Харькове оперативники полиции задержали мужчину за дерзкое нападение на людей.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел 20 июня около 17:30 на территории Холодногорского района. По состоянию на 21:45 известно о трех пострадавших.
Что известно
Сообщается, что 22-летний уроженец Черкасс ворвался в торговый киоск и осколком разбитой бутылки нанес резаные раны мужчине, после чего ударил кулаком по голове продавщицу. Спасаясь с места преступления, нападавший также ударил ногой по лицу проходящую мимо пожилую женщину. Пострадавшим оказывается помощь.
Нападавший задержан
Полицейские установили местонахождение злоумышленника, решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Проводятся первоочередные следственные действия.
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