Чоловік з уламком розбитої пляшки напав на людей у Харкові: троє постраждалих, зловмисника затримано, - Нацполіція
У Харкові оперативники поліції затримали чоловіка за зухвалий напад на людей.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, подія сталася 20 червня близько 17:30 на території Холодногірського району. Станом на 21:45 відомо про трьох постраждалих.
Що відомо
Повідомляється, що 22-річний уродженець Черкас увірвався до торгівельного кіоску та уламком розбитої пляшки завдав різаних ран чоловіку, після чого вдарив кулаком по голові продавчиню. Тікаючи з місця злочину, нападник також вдарив ногою в обличчя літню жінку, яка проходила повз. Потерпілим надається допомога.
Нападника затримано
Поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника, вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Проводяться першочергові слідчі дії.
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