Чоловік з уламком розбитої пляшки напав на людей у Харкові: троє постраждалих, зловмисника затримано, - Нацполіція

У Харкові оперативники поліції затримали чоловіка за зухвалий напад на людей.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, подія сталася 20 червня близько 17:30 на території Холодногірського району. Станом на 21:45 відомо про трьох постраждалих.

Що відомо

Повідомляється, що 22-річний уродженець Черкас увірвався до торгівельного кіоску та уламком розбитої пляшки завдав різаних ран чоловіку, після чого вдарив кулаком по голові продавчиню. Тікаючи з місця злочину, нападник також вдарив ногою в обличчя літню жінку, яка проходила повз. Потерпілим надається допомога.

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Нападника затримано

Поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника, вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Проводяться першочергові слідчі дії.

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