Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 391 950 человек (+1 290 за сутки), 12 049 танков, 44 479 артиллерийских систем, 24 797 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 390 660 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 391 950 (+1 290) человек

танков — 12 049 (+8) шт.

боевых бронированных машин — 24 797 (+10) шт.

артиллерийских систем — 44 479 (+93) шт.

РСЗО — 1 885 (+2) ед.

средства ПВО — 1 435 (+2) ед.

самолетов — 436 (+0) шт.

вертолетов — 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 1 703 (+8) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 364 149 (+2 346) шт.

крылатые ракеты — 4 787 (+0) шт.

корабли / катера — 33 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 109 817 (+475) шт.

специальная техника — 4 316 (+2) ед.

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"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.