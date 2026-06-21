Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 391 950 человек (+1 290 за сутки), 12 049 танков, 44 479 артиллерийских систем, 24 797 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 390 660 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 391 950 (+1 290) человек
- танков — 12 049 (+8) шт.
- боевых бронированных машин — 24 797 (+10) шт.
- артиллерийских систем — 44 479 (+93) шт.
- РСЗО — 1 885 (+2) ед.
- средства ПВО — 1 435 (+2) ед.
- самолетов — 436 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 1 703 (+8) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 364 149 (+2 346) шт.
- крылатые ракеты — 4 787 (+0) шт.
- корабли / катера — 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 109 817 (+475) шт.
- специальная техника — 4 316 (+2) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
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600!!!!!! одиниці знищеної техніки та 1290! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, спецтехніка та ППО файно, атра та логістика супер.
НРК закрили чергову сотню. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 200 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 391 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!