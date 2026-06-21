УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9215 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 768 16

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 391 950 осіб (+1 290 за добу), 12 049 танків, 44 479 артсистем, 24 797 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бійці батальйону SIGNUM ліквідували 59 рашистів у лісах на Лиманщині

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 390 660 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 391 950 (+1 290) осіб
  • танків - 12 049 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 24 797 (+10) од.
  • артилерійських систем - 44 479 (+93) од.
  • РСЗВ - 1 885 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 435 (+2) од.
  • літаків - 436 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 1 703 (+8) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 364 149 (+2 346) од.
  • крилаті ракети - 4 787 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 109 817 (+475) од.
  • спеціальна техніка - 4 316 (+2) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти "Птахів Мадяра" дроном залетіли у люк ворожої "Буханки": окупант вистрибнув з автівки на ходу. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Автор: 

армія рф (21330) Генштаб ЗС (8529) ліквідація (4802)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Минув 4505! день москальсько-української війни.
600!!!!!! одиниці знищеної техніки та 1290! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, спецтехніка та ППО файно, атра та логістика супер.
НРК закрили чергову сотню. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 200 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 391 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
показати весь коментар
21.06.2026 08:25 Відповісти
+9
Пруть...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
21.06.2026 07:36 Відповісти
+9
показати весь коментар
21.06.2026 07:39 Відповісти

Завантаження...

 
 