Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 391 950 осіб (+1 290 за добу), 12 049 танків, 44 479 артсистем, 24 797 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 390 660 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 391 950 (+1 290) осіб

танків - 12 049 (+8) од.

бойових броньованих машин - 24 797 (+10) од.

артилерійських систем - 44 479 (+93) од.

РСЗВ - 1 885 (+2) од.

засоби ППО - 1 435 (+2) од.

літаків - 436 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 1 703 (+8) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 364 149 (+2 346) од.

крилаті ракети - 4 787 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 109 817 (+475) од.

спеціальна техніка - 4 316 (+2) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.