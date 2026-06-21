Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 391 950 осіб (+1 290 за добу), 12 049 танків, 44 479 артсистем, 24 797 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 390 660 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 391 950 (+1 290) осіб
- танків - 12 049 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 24 797 (+10) од.
- артилерійських систем - 44 479 (+93) од.
- РСЗВ - 1 885 (+2) од.
- засоби ППО - 1 435 (+2) од.
- літаків - 436 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 1 703 (+8) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 364 149 (+2 346) од.
- крилаті ракети - 4 787 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 109 817 (+475) од.
- спеціальна техніка - 4 316 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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600!!!!!! одиниці знищеної техніки та 1290! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, спецтехніка та ППО файно, атра та логістика супер.
НРК закрили чергову сотню. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 200 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 391 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!