Россия с ночи атакует Сумщину: в Сумах шесть пострадавших, повреждены дома

С ночи войска РФ не прекращают атаки с использованием дронов на Сумскую область, в частности на областной центр.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по Сумам

Как отмечается, утром враг, по предварительным данным, осуществил артиллерийский обстрел территории Сумской громады. Есть информация о попаданиях по 6 адресам.

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Есть пострадавшие

По данным ОВА, за медицинской помощью уже обратились 6 жителей города. Госпитализирована 58-летняя женщина. Остальным оказали необходимую помощь без госпитализации.

Повреждены как минимум 5 жилых домов.

Все последствия атаки выясняются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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