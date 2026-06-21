619 9
Россия с ночи атакует Сумщину: в Сумах шесть пострадавших, повреждены дома
С ночи войска РФ не прекращают атаки с использованием дронов на Сумскую область, в частности на областной центр.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Удар по Сумам
Как отмечается, утром враг, по предварительным данным, осуществил артиллерийский обстрел территории Сумской громады. Есть информация о попаданиях по 6 адресам.
Есть пострадавшие
По данным ОВА, за медицинской помощью уже обратились 6 жителей города. Госпитализирована 58-летняя женщина. Остальным оказали необходимую помощь без госпитализации.
Повреждены как минимум 5 жилых домов.
Все последствия атаки выясняются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль