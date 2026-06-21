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РФ від ночі атакує Сумщину: у Сумах шестеро постраждалих, пошкоджено будинки
Із ночі війська РФ не припиняють дронові атаки на Сумщину, зокрема на обласний центр.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Сумах
Як зазначається, вранці ворог здійснив, попередньо, артобстріл території Сумської громади. Є інформація про влучання за 6 адресами.
Є постраждалі
За даними ОВА, до медиків по допомогу вже звернулися 6 мешканців міста. Госпіталізована 58-річна жінка. Іншим надали необхідну допомогу без ушпиталення.
Пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків.
Усі наслідки атаки зʼясовуються. Постраждалим надається необхідна допомога.
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