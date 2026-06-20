Ворог ударив сімома КАБами по околицях Сум: є загиблий і троє поранених (оновлено)

Сьогодні, 20 червня, російські війська атакували керованими авіабомбами околиці міста Суми, унаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

Зазначається, що, за попередніми даними, загинув цивільний чоловік. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Пошкодження

Повідомляється про пошкодження щонайменше 20 приватних будинків.



На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки ліквідовуються.

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Оновлена інформація

За даними керівника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, росіяни завдали 7 ударів КАБами по інфраструктурі Сумської громади.

Авіаудари прийшлись по північно-західній частині Сум.

Зазначається, що один чоловік загинув. Попередньо 3 людей зазнали поранень.

Пошкоджено інфраструктурні будівлі, шкільне подвірʼя, домогосподарства.