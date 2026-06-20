Ворог ударив сімома КАБами по околицях Сум: є загиблий і троє поранених (оновлено)
Сьогодні, 20 червня, російські війська атакували керованими авіабомбами околиці міста Суми, унаслідок чого є загиблий.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
Зазначається, що, за попередніми даними, загинув цивільний чоловік. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Пошкодження
Повідомляється про пошкодження щонайменше 20 приватних будинків.
На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки ліквідовуються.
Оновлена інформація
За даними керівника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, росіяни завдали 7 ударів КАБами по інфраструктурі Сумської громади.
Авіаудари прийшлись по північно-західній частині Сум.
Зазначається, що один чоловік загинув. Попередньо 3 людей зазнали поранень.
Пошкоджено інфраструктурні будівлі, шкільне подвірʼя, домогосподарства.
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