Доба на Сумщині: 13 людей постраждали через атаки РФ. ФОТОрепортаж

У Сумській області внаслідок атак КАБами та БпЛА постраждали 13 людей у різних громадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по Білопільській та Глухівській громадах

У Білопільській громаді внаслідок влучання керованої авіабомби травмовано 77-річного чоловіка. Постраждалому надається необхідна медична допомога.

У Глухівській громаді через удари ворожих безпілотників поранено 35-річну жінку. Також травм зазнали 20-річний чоловік, а також жінки 42 і 44 років.

Наслідки атак у Тростянецькій та Путивльській громадах

У Тростянецькій громаді внаслідок атаки БпЛА травмовано 40-річного чоловіка. Ще одна 42-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес після обстрілу.

У Путивльській громаді внаслідок влучання безпілотника поранено чотирьох чоловіків віком 21, 31, 34 та 35 років.

Удар по Березівській громаді та загальна кількість постраждалих

У Березівській громаді безпілотник влучив в автомобіль, унаслідок чого травмовано двох жінок віком 26 і 44 роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували безпілотниками американське підприємство на Сумщині: двоє постраждалих. ФОТОрепортаж









