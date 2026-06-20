Доба на Сумщині: 13 людей постраждали через атаки РФ. ФОТОрепортаж
У Сумській області внаслідок атак КАБами та БпЛА постраждали 13 людей у різних громадах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція області.
Удари по Білопільській та Глухівській громадах
У Білопільській громаді внаслідок влучання керованої авіабомби травмовано 77-річного чоловіка. Постраждалому надається необхідна медична допомога.
У Глухівській громаді через удари ворожих безпілотників поранено 35-річну жінку. Також травм зазнали 20-річний чоловік, а також жінки 42 і 44 років.
Наслідки атак у Тростянецькій та Путивльській громадах
У Тростянецькій громаді внаслідок атаки БпЛА травмовано 40-річного чоловіка. Ще одна 42-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес після обстрілу.
У Путивльській громаді внаслідок влучання безпілотника поранено чотирьох чоловіків віком 21, 31, 34 та 35 років.
Удар по Березівській громаді та загальна кількість постраждалих
У Березівській громаді безпілотник влучив в автомобіль, унаслідок чого травмовано двох жінок віком 26 і 44 роки.
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