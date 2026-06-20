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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: 13 людей постраждали через атаки РФ. ФОТОрепортаж

У Сумській області внаслідок атак КАБами та БпЛА постраждали 13 людей у різних громадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція області.

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Удари по Білопільській та Глухівській громадах

У Білопільській громаді внаслідок влучання керованої авіабомби травмовано 77-річного чоловіка. Постраждалому надається необхідна медична допомога.

У Глухівській громаді через удари ворожих безпілотників поранено 35-річну жінку. Також травм зазнали 20-річний чоловік, а також жінки 42 і 44 років.

Наслідки атак у Тростянецькій та Путивльській громадах

У Тростянецькій громаді внаслідок атаки БпЛА травмовано 40-річного чоловіка. Ще одна 42-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес після обстрілу.

У Путивльській громаді внаслідок влучання безпілотника поранено чотирьох чоловіків віком 21, 31, 34 та 35 років.

Удар по Березівській громаді та загальна кількість постраждалих

У Березівській громаді безпілотник влучив в автомобіль, унаслідок чого травмовано двох жінок віком 26 і 44 роки.

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Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

безпілотник БпЛА (6009) Сумська область (4800) КАБ (551)
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