Росіяни атакували безпілотниками американське підприємство на Сумщині: двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 19 червня, російські загарбники атакували підприємство у Тростянці Сумської області. Внаслідок атаки постраждали дві людини.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

Зазначається, що один із ворожих дронів влучив у територію підприємства, ще один - вдалося знищити Силам протиповітряної оборони.

Постраждали двоє людей. 40-річний чоловік зазнав травм, його госпіталізували. Загрози його життю немає.

42-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, вона лікуватиметься амбулаторно.

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Ворог уже вдруге за рік атакує підприємство Mondelez

"Цього року ворог уже вдруге атакує територію американського підприємства Mondelez, розташованого в Сумській області. Ворог прицільно б’є по цивільному підприємству, де люди працюють і виробляють продукцію для споживачів в Україні та світі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 21 лютого 2026 року російські війська завдали удару по американському підприємству Mondelez, яке розташоване в Тростянці Сумської області.

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