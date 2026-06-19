Росіяни атакували безпілотниками американське підприємство на Сумщині: двоє постраждалих. ФОТОрепортаж
У п'ятницю, 19 червня, російські загарбники атакували підприємство у Тростянці Сумської області. Внаслідок атаки постраждали дві людини.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Зазначається, що один із ворожих дронів влучив у територію підприємства, ще один - вдалося знищити Силам протиповітряної оборони.
Постраждали двоє людей. 40-річний чоловік зазнав травм, його госпіталізували. Загрози його життю немає.
42-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, вона лікуватиметься амбулаторно.
Ворог уже вдруге за рік атакує підприємство Mondelez
"Цього року ворог уже вдруге атакує територію американського підприємства Mondelez, розташованого в Сумській області. Ворог прицільно б’є по цивільному підприємству, де люди працюють і виробляють продукцію для споживачів в Україні та світі", - сказано в повідомленні.
- Нагадаємо, що 21 лютого 2026 року російські війська завдали удару по американському підприємству Mondelez, яке розташоване в Тростянці Сумської області.
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