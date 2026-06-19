Россияне атаковали беспилотниками американское предприятие на Сумщине: двое пострадавших. ФОТОрепортаж

В пятницу, 19 июня, российские захватчики атаковали предприятие в Тростянце Сумской области. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

Отмечается, что один из вражеских дронов попал на территорию предприятия, еще один - удалось уничтожить Силам противовоздушной обороны.

Пострадали два человека. 40-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали. Угрозы его жизни нет.

42-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию, она будет лечиться амбулаторно.

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Враг уже второй раз за год атакует предприятие Mondelez

"В этом году враг уже во второй раз атакует территорию американского предприятия Mondelez, расположенного в Сумской области. Враг прицельно наносит удары по гражданскому предприятию, где люди работают и производят продукцию для потребителей в Украине и мире", - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 февраля 2026 года российские войска нанесли удар по американскому предприятию Mondelez, расположенному в Тростянце Сумской области.

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