Россияне атаковали беспилотниками американское предприятие на Сумщине: двое пострадавших. ФОТОрепортаж
В пятницу, 19 июня, российские захватчики атаковали предприятие в Тростянце Сумской области. В результате атаки пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
Отмечается, что один из вражеских дронов попал на территорию предприятия, еще один - удалось уничтожить Силам противовоздушной обороны.
Пострадали два человека. 40-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали. Угрозы его жизни нет.
42-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию, она будет лечиться амбулаторно.
Враг уже второй раз за год атакует предприятие Mondelez
"В этом году враг уже во второй раз атакует территорию американского предприятия Mondelez, расположенного в Сумской области. Враг прицельно наносит удары по гражданскому предприятию, где люди работают и производят продукцию для потребителей в Украине и мире", - говорится в сообщении.
- Напомним, что 21 февраля 2026 года российские войска нанесли удар по американскому предприятию Mondelez, расположенному в Тростянце Сумской области.
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