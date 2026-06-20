Сутки в Сумской области: 13 человек пострадали в результате атак РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области в результате атак с использованием КАБ и БПЛА пострадали 13 человек в различных населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция области.

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Удары по Белопольской и Глуховской громадам

В Белопольской громаде в результате попадания управляемой авиабомбы получил травмы 77-летний мужчина. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

В Глуховской громаде в результате ударов вражеских беспилотников ранена 35-летняя женщина. Также травмы получили 20-летний мужчина, а также женщины 42 и 44 лет.

Последствия атак в Тростянецкой и Путивльской громадах

В Тростянецкой громаде в результате атаки БПЛА получил травмы 40-летний мужчина. Еще одна 42-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию после обстрела.

В Путивльской громаде в результате попадания беспилотника ранены четверо мужчин в возрасте 21, 31, 34 и 35 лет.

Удар по Березовской громаде и общее количество пострадавших

В Березовской громаде беспилотник попал в автомобиль, в результате чего пострадали две женщины в возрасте 26 и 44 лет.

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