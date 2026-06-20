Сутки в Сумской области: 13 человек пострадали в результате атак РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Сумской области в результате атак с использованием КАБ и БПЛА пострадали 13 человек в различных населенных пунктах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция области.
Удары по Белопольской и Глуховской громадам
В Белопольской громаде в результате попадания управляемой авиабомбы получил травмы 77-летний мужчина. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
В Глуховской громаде в результате ударов вражеских беспилотников ранена 35-летняя женщина. Также травмы получили 20-летний мужчина, а также женщины 42 и 44 лет.
Последствия атак в Тростянецкой и Путивльской громадах
В Тростянецкой громаде в результате атаки БПЛА получил травмы 40-летний мужчина. Еще одна 42-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию после обстрела.
В Путивльской громаде в результате попадания беспилотника ранены четверо мужчин в возрасте 21, 31, 34 и 35 лет.
Удар по Березовской громаде и общее количество пострадавших
В Березовской громаде беспилотник попал в автомобиль, в результате чего пострадали две женщины в возрасте 26 и 44 лет.
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