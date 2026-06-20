Враг нанес удар КАБами по окрестностям Сум: есть погибший

Сегодня, 20 июня, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по окраинам города Сумы, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жертвы атаки

Отмечается, что, по предварительным данным, погиб мужчина-гражданский. Информация о пострадавших уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Сумской области: 13 человек пострадали в результате атак РФ. ФОТОрепортаж

Повреждения

Сообщается о повреждении как минимум 20 частных домов.



На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки устраняются.

Смотрите также: Россияне атаковали беспилотниками американское предприятие в Сумской области: двое пострадавших. ФОТОрепортаж