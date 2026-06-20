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Враг нанес удар КАБами по окрестностям Сум: есть погибший
Сегодня, 20 июня, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по окраинам города Сумы, в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Отмечается, что, по предварительным данным, погиб мужчина-гражданский. Информация о пострадавших уточняется.
Повреждения
Сообщается о повреждении как минимум 20 частных домов.
На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки устраняются.
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