Пассажиропоток через границу Украины в третью неделю лета вырос на 7,9% - данные Госпогранслужбы
Пассажиропоток через западную границу Украины в период с 13 по 19 июня вырос на 7,9% и составил 643 тысячи человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных ежедневной статистики Госпогранслужбы.
Поток вырос за счет въезда в Украину
Согласно обнародованным данным, количество пересечений границы на выезд выросло незначительно - до 345 тысяч против 340 тысяч неделей ранее. В то же время на въезд показатель увеличился существеннее - до 298 тысяч с 256 тысяч.
Также выросло количество транспортных средств, пересекших границу. За неделю их было 133 тысячи против 127 тысяч ранее. Количество автомобилей с гуманитарными грузами увеличилось до 480 с 469.
Очереди на границе и динамика прошлых лет
По состоянию на 21:00 воскресенья больше всего легковых автомобилей ожидало выезда в Польшу в пункте пропуска Краковец - 30 машин. В пунктах Устилуг и Угринов очереди составляли 20 и 10 автомобилей соответственно.
На границе с Венгрией в пункте Лужанка ожидало 25 машин, в Вилке - 15, в Тисе - 10. На словацком направлении в пункте Ужгород очередь насчитывала 20 автомобилей. На границе с Румынией и Молдовой очередей не зафиксировано.
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