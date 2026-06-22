В российском плену остаются трое защитников ЧАЭС, - генерал-майор Пивненко

Трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые охраняли Чернобыльскую атомную электростанцию и попали в плен в начале полномасштабного вторжения РФ, до сих пор находятся в российском плену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Почти всех защитников уже вернули

Отвечая на вопрос о возвращении защитников ЧАЭС, Пивненко отметил, что большинство военных уже удалось освободить.

"Почти всех. Осталось вернуть троих военнослужащих", - сказал командующий Нацгвардией.

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Как захватывали ЧАЭС

Российские войска захватили территорию Чернобыльской атомной электростанции 24 февраля 2022 года - в первый день полномасштабного вторжения.

Частичную ротацию персонала и эвакуацию людей со станции удалось провести только 20 марта. В конце марта украинские Силы обороны вытеснили российские войска с территории ЧАЭС.

Во время отступления оккупанты увезли в плен около 170 защитников станции.

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